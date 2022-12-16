Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков
© Пресс-служба ДИПППроизводство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев"
© Пресс-служба ДИПП
Производство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев" . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московская компания "Фуд Рев" в 2022 году нарастила производство и поставки шоколадных батончиков на 12% до 3,5 миллионов штук, расширив ассортимент в категории "ЗОЖ", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский.
"В Москве появляется все больше современных предприятий, изготавливающих не только традиционные сладости, но и так называемые полезные – например, с пониженным содержанием сахара. Повышенный спрос на такую продукцию и освободившиеся ниши гарантируют отрасли стабильный рост. Так, одна из столичных компаний в этом году увеличила свои поставки до 3,5 миллионов шоколадных батончиков с натуральным составом, а также запустила три новые продуктовые линейки и начала отгрузку в магазины крупных российских ритейлеров", - рассказал глава ведомства.
Продукция компании "Фуд Рев" не содержит рафинированный сахар, молочные продукты, продукты животного происхождения, искусственные добавки и консерванты. Сейчас компания готовится к запуску линейки безглютеновых изделий.
© Пресс-служба ДИПППроизводство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев"
© Пресс-служба ДИПП
Производство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев"