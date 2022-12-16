https://ria.ru/20221216/batonchik-1839004312.html

Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков

Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков - РИА Новости, 16.12.2022

Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков

Московская компания "Фуд Рев" в 2022 году нарастила производство и поставки шоколадных батончиков на 12% до 3,5 миллионов штук, расширив ассортимент в категории РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:13

2022-12-16T07:13

2022-12-16T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1839003516_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0530c6f263780f7afd1350c83122df12.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московская компания "Фуд Рев" в 2022 году нарастила производство и поставки шоколадных батончиков на 12% до 3,5 миллионов штук, расширив ассортимент в категории "ЗОЖ", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский."В Москве появляется все больше современных предприятий, изготавливающих не только традиционные сладости, но и так называемые полезные – например, с пониженным содержанием сахара. Повышенный спрос на такую продукцию и освободившиеся ниши гарантируют отрасли стабильный рост. Так, одна из столичных компаний в этом году увеличила свои поставки до 3,5 миллионов шоколадных батончиков с натуральным составом, а также запустила три новые продуктовые линейки и начала отгрузку в магазины крупных российских ритейлеров", - рассказал глава ведомства.Продукция компании "Фуд Рев" не содержит рафинированный сахар, молочные продукты, продукты животного происхождения, искусственные добавки и консерванты. Сейчас компания готовится к запуску линейки безглютеновых изделий.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав овчинский, москва