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Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков - РИА Новости, 16.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков
Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков - РИА Новости, 16.12.2022
Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков
Московская компания "Фуд Рев" в 2022 году нарастила производство и поставки шоколадных батончиков на 12% до 3,5 миллионов штук, расширив ассортимент в категории РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:13
2022-12-16T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московская компания "Фуд Рев" в 2022 году нарастила производство и поставки шоколадных батончиков на 12% до 3,5 миллионов штук, расширив ассортимент в категории "ЗОЖ", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский."В Москве появляется все больше современных предприятий, изготавливающих не только традиционные сладости, но и так называемые полезные – например, с пониженным содержанием сахара. Повышенный спрос на такую продукцию и освободившиеся ниши гарантируют отрасли стабильный рост. Так, одна из столичных компаний в этом году увеличила свои поставки до 3,5 миллионов шоколадных батончиков с натуральным составом, а также запустила три новые продуктовые линейки и начала отгрузку в магазины крупных российских ритейлеров", - рассказал глава ведомства.Продукция компании "Фуд Рев" не содержит рафинированный сахар, молочные продукты, продукты животного происхождения, искусственные добавки и консерванты. Сейчас компания готовится к запуску линейки безглютеновых изделий.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
07:13 16.12.2022
 

Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков

© Пресс-служба ДИПППроизводство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев"
Производство шоколадных батончиков в московской компании Фуд Рев
© Пресс-служба ДИПП
Производство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Московская компания "Фуд Рев" в 2022 году нарастила производство и поставки шоколадных батончиков на 12% до 3,5 миллионов штук, расширив ассортимент в категории "ЗОЖ", сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), Владислав Овчинский.
Москве появляется все больше современных предприятий, изготавливающих не только традиционные сладости, но и так называемые полезные – например, с пониженным содержанием сахара. Повышенный спрос на такую продукцию и освободившиеся ниши гарантируют отрасли стабильный рост. Так, одна из столичных компаний в этом году увеличила свои поставки до 3,5 миллионов шоколадных батончиков с натуральным составом, а также запустила три новые продуктовые линейки и начала отгрузку в магазины крупных российских ритейлеров", - рассказал глава ведомства.
Продукция компании "Фуд Рев" не содержит рафинированный сахар, молочные продукты, продукты животного происхождения, искусственные добавки и консерванты. Сейчас компания готовится к запуску линейки безглютеновых изделий.
© Пресс-служба ДИПППроизводство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев"
Производство шоколадных батончиков в московской компании Фуд Рев
© Пресс-служба ДИПП
Производство шоколадных батончиков в московской компании "Фуд Рев"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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