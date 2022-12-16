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Австралийский казак Бойков запросил убежище в России - РИА Новости, 16.12.2022
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Австралийский казак Бойков запросил убежище в России
Австралийский казак Бойков запросил убежище в России - РИА Новости, 16.12.2022
Австралийский казак Бойков запросил убежище в России
"Австралийский казак" Семен Бойков, активно выступающий в поддержку России, сообщил РИА Новости, что укрылся в генконсульстве РФ в Сиднее от преследования со... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:32
2022-12-16T12:32
россия
канберра
сидней
алексей павловский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Австралийский казак" Семен Бойков, активно выступающий в поддержку России, сообщил РИА Новости, что укрылся в генконсульстве РФ в Сиднее от преследования со стороны австралийских властей и надеется на предоставление ему политического убежища и российского гражданства.Бойков, по его словам, потомок русских иммигрантов в пятом поколении. Он получил известность благодаря своей пророссийской деятельности как "атамана австралийских казаков". В генконсульстве РФ в Сиднее он оказался после того, как ему стало известно о намерении полиции арестовать его."Я являюсь жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности - Австралии, за свою общественно-политическую деятельность и убеждения (категорически пророссийские, патриотические, защищающие интересы России на территории недружественного государства - Австралии)", - привел он по телефону в кратком интервью агентству слова из своего письма послу РФ в Канберре Алексею Павловскому."Также ходатайствую о своем желании принять российское гражданство", - подтвердил Бойков.Сообщению о возможном аресте предшествовал инцидент в Сиднее, после которого Бойков был задержан. По его словам, он случайно оказался в центре города, чтобы купить теплую одежду перед поездкой в Москву, и наткнулся на антироссийский митинг украинской диаспоры."Я думал, подойду и сниму на видео - и включил прямой эфир на своем канале в YouTube. Я ни на кого не накидывался, никого не бил", - пояснил Бойков. В тот момент к нему бросился пожилой мужчина, которого "атаман" оттолкнул, и тот упал с лестницы, а полиция задержала российского соотечественника."Это была просто самооборона", - подчеркнул Бойков в интервью РИА Новости.Местное агентство ААР привело слова полиции о том, что человек, которого оттолкнул Бойков, на самом деле "серьезно не пострадал". Так, полиция согласилась выпустить Бойкова под залог с условием, что тот сдаст свой мобильный телефон."На следующий день полиция сообщила, что собирается меня арестовать, и вместе с женой мы успели поехать в генконсульство России в Сиднее", - сообщил Бойков.В письме послу России в Канберре Бойков также указал, что ходатайствует "о своем желании принять российское гражданство"."В связи с реальной угрозой моей свободе и безопасности со стороны правоохранительных органов и служб. Прошу политического убежища и защиты на территории генерального консульства Российской Федерации в Сиднее до выяснения обстоятельств с австралийскими службами через переговорный процесс с моими адвокатами до 16 января 2023 года", - говорится в его обращении.
https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html
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россия, канберра, сидней, алексей павловский, в мире
Россия, Канберра, Сидней, Алексей Павловский, В мире
12:32 16.12.2022
 
Австралийский казак Бойков запросил убежище в России

Австралийский казак Бойков укрылся в генконсульстве России в Сиднее и запросил убежище

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Австралийский казак" Семен Бойков, активно выступающий в поддержку России, сообщил РИА Новости, что укрылся в генконсульстве РФ в Сиднее от преследования со стороны австралийских властей и надеется на предоставление ему политического убежища и российского гражданства.
Бойков, по его словам, потомок русских иммигрантов в пятом поколении. Он получил известность благодаря своей пророссийской деятельности как "атамана австралийских казаков". В генконсульстве РФ в Сиднее он оказался после того, как ему стало известно о намерении полиции арестовать его.
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"Я являюсь жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности - Австралии, за свою общественно-политическую деятельность и убеждения (категорически пророссийские, патриотические, защищающие интересы России на территории недружественного государства - Австралии)", - привел он по телефону в кратком интервью агентству слова из своего письма послу РФ в Канберре Алексею Павловскому.
"Также ходатайствую о своем желании принять российское гражданство", - подтвердил Бойков.
Сообщению о возможном аресте предшествовал инцидент в Сиднее, после которого Бойков был задержан. По его словам, он случайно оказался в центре города, чтобы купить теплую одежду перед поездкой в Москву, и наткнулся на антироссийский митинг украинской диаспоры.
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"Я думал, подойду и сниму на видео - и включил прямой эфир на своем канале в YouTube. Я ни на кого не накидывался, никого не бил", - пояснил Бойков. В тот момент к нему бросился пожилой мужчина, которого "атаман" оттолкнул, и тот упал с лестницы, а полиция задержала российского соотечественника.
"Это была просто самооборона", - подчеркнул Бойков в интервью РИА Новости.
Местное агентство ААР привело слова полиции о том, что человек, которого оттолкнул Бойков, на самом деле "серьезно не пострадал". Так, полиция согласилась выпустить Бойкова под залог с условием, что тот сдаст свой мобильный телефон.
"На следующий день полиция сообщила, что собирается меня арестовать, и вместе с женой мы успели поехать в генконсульство России в Сиднее", - сообщил Бойков.
"За последние два года меня обыскали 58 раз, все банковские счета закрыли, ввели ограничения, но я никогда не боялся защищать Россию. Спасибо, что Родина не бросила. Как следующий шаг, надеемся выехать в Россию", - сказал он.
В письме послу России в Канберре Бойков также указал, что ходатайствует "о своем желании принять российское гражданство".
"В связи с реальной угрозой моей свободе и безопасности со стороны правоохранительных органов и служб. Прошу политического убежища и защиты на территории генерального консульства Российской Федерации в Сиднее до выяснения обстоятельств с австралийскими службами через переговорный процесс с моими адвокатами до 16 января 2023 года", - говорится в его обращении.
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