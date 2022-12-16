https://ria.ru/20221216/aviakompaniya-1839088929.html
Сотни пассажиров рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в отелях
Сотни пассажиров рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в отелях - РИА Новости, 16.12.2022
Сотни пассажиров рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в отелях
Более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:45
2022-12-16T12:45
2022-12-16T12:45
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Часть пассажиров, проживающих в Москве, предпочли ожидать информацию по вылету дома. Туристам, которые ждут самолета из Египта, было продлено размещение в отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха", – сказали в пресс-службе.В четверг в генконсульстве РФ в Хургаде рассказали, что порядка 300 пассажиров задержанного рейса iFly в Москву ожидают вылета в гостинице курорта. В пресс-службе туроператора отмечали, что туристов переселили в один отель для организации в дальнейшем оперативного трансфера в аэропорт.Рейсы авиакомпании в Египет ранее были задержаны. Компания отмечала, что после введения ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании для всех российских авиаперевозчиков немедленно уведомила Росавиацию и начала проработку альтернативных маршрутов следования для регулярных рейсов в Египет. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала использовать небо Сирии для полетов. Ведомство отмечало, что перевозчик не предоставил необходимую информацию. Вечером в четверг авиакомпания сообщала, что готовит запрашиваемые документы с целью удовлетворения требований Росавиации, связанных с безопасностью полетов.
https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, ifly, египет, хургада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), отели
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, iFly, Египет, Хургада, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Отели
Сотни пассажиров рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в отелях
Более 620 пассажиров задержанных рейсов iFly из Москвы в Египет ждут вылета в гостиницах