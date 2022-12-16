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Жена Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием супруга - РИА Новости, 16.12.2022
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Жена Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием супруга
Жена Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием супруга - РИА Новости, 16.12.2022
Жена Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием супруга
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что обеспокоена состоянием супруга и условиями его содержания в британской тюрьме, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:20
2022-12-16T15:20
в мире
джулиан ассанж
великобритания
сша
багдад (город)
европейский суд по правам человека (еспч)
wikileaks
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что обеспокоена состоянием супруга и условиями его содержания в британской тюрьме, сообщает испанское издание Vanguardia. По словам Морис, треть заключенных в крыле тюрьмы, где находится ее муж, обвиняются в убийстве. "Он находится в одном месте с очень опасными людьми, некоторые из которых психически больны, поэтому я очень обеспокоена его состоянием", - заявила она Vanguardia. Морис сообщила, что Ассанж выходит из камеры на один-два часа, "если повезет, то на три", ему можно читать книги, но интернета нет, может совершать телефонные звонки, но позвонить ему не получится. Однако, по ее словам, "к нему не применяется никакого особого отношения". С момента поступления в тюрьму у Ассанжа не было ни одного "семейного дня": раз в месяц заключенный может провести пять часов со своими детьми, но его ни разу не включали в список для встреч. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США. Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
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в мире, джулиан ассанж, великобритания, сша, багдад (город), европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks
В мире, Джулиан Ассанж, Великобритания, США, Багдад (город), Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), WikiLeaks
15:20 16.12.2022
 
Жена Ассанжа заявила, что обеспокоена состоянием супруга

Жена Ассанжа Стелла Морис обеспокоена условиями его содержания в британской тюрьме

© AP Photo / Frank AugsteinCупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что обеспокоена состоянием супруга и условиями его содержания в британской тюрьме, сообщает испанское издание Vanguardia.
По словам Морис, треть заключенных в крыле тюрьмы, где находится ее муж, обвиняются в убийстве.
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"Он находится в одном месте с очень опасными людьми, некоторые из которых психически больны, поэтому я очень обеспокоена его состоянием", - заявила она Vanguardia.
Морис сообщила, что Ассанж выходит из камеры на один-два часа, "если повезет, то на три", ему можно читать книги, но интернета нет, может совершать телефонные звонки, но позвонить ему не получится.
"Когда он попал в тюрьму, он был подвержен высокому риску совершения самоубийства и провел шесть месяцев в лазарете - крайней форме изоляции... Заключенные, которые занимались уборкой, увидели его и обратились с просьбами о том, чтобы его перевели. Есть и отзывчивые надзиратели", - отметила супруга Ассанжа.
Однако, по ее словам, "к нему не применяется никакого особого отношения". С момента поступления в тюрьму у Ассанжа не было ни одного "семейного дня": раз в месяц заключенный может провести пять часов со своими детьми, но его ни разу не включали в список для встреч.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В настоящее время он пытается обжаловать в ЕСПЧ решение об экстрадиции из Великобритании в США.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
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В миреДжулиан АссанжВеликобританияСШАБагдад (город)Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)WikiLeaks
 
 
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