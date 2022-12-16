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В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция" - РИА Новости, 16.12.2022
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Российское казачество
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В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция"
В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция" - РИА Новости, 16.12.2022
В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция"
Digital-выставка "Казачество: традиции и инновации" в рамках проекта "Казачья арт-резиденция" открылась в Московском государственном университете технологий и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:03
2022-12-16T19:03
российское казачество
российское казачество
президентский фонд культурных инициатив
центральное казачье войско
москва
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Digital-выставка "Казачество: традиции и инновации" в рамках проекта "Казачья арт-резиденция" открылась в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)."Проект уникален тем, что впервые создается площадка для творческой самореализации казачьей молодежи, впервые обозначен перечень казачьих творческих индустрий, ориентированных на популяризацию историко-культурного наследия российского казачества", – отметил руководитель центра досуга молодежи Первого казачьего университета Никита Коровин.Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов отметил, что эксперимент по внедрению современных технологий очень важен, но в то же время задался вопросом, не исчезнут ли из-за этого традиционные форматы культуры.У председателя совета стариков Центрального казачьего войска Георгия Бухтияра нашелся ответ на этот вопрос."Задача в том, чтобы соединить старые казачьи традиции с теми молодежными пожеланиями, которые бы они хотели видеть, которые нужны им сейчас, учитывая бурное развитие техники и всего остального", – отметил спикер.Арсений Миронов в свою очередь считает, что необходимо экспериментировать с новыми форматами, но при этом помнить о своих корнях, чтобы не потерять живую связь с казачьими ценностями.Современные технологии"Казачья арт-резиденция" станет площадкой, которая объединит в себе казачью культуру и современные технологии. К примеру, уже сегодня можно погрузиться в историю, просто надев шлем виртуальной реальности.Подключиться к дополненной реальности можно и без шлема – для этого создали мобильное приложение."Это подключение к изображению, посмотрите, это просто изображение черно-белое, напечатанное на принтере, к нему подключается полностью трехмерная модель экспоната, которая вращается прямо на вашем столе, и можно в любом кадетском корпусе мгновенно развернуть такой небольшой настольный виртуальный музей", – рассказал эксперт направления "Технологии дополненной реальности" Владимир Пономарев.Проекты, представленные в рамках "Казачьей арт-резиденции", объединили несколько направлений современного искусства – художники продемонстрировали свои работы в жанрах pop-art, digital-art и граффити, а музыканты исполнили композиции в стиле рэп и фолк-рок.Главная цель арт-пространства – показать, что российское казачество – это яркий и живой феномен, реагирующий на современные вызовы созданием новых форм через призму традиций."Внедрение новых технологий в процесс сохранения и передачи традиционных российских ценностей помогает расширить целевую аудиторию, соединить самобытную казачью культуру и направления современного молодежного творчества", – добавил Коровин.Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив хуторским казачьим обществом "Университет Разумовского" в рамках взаимодействия с Московским государственным университетом технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).
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РИА Новости
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российское казачество, президентский фонд культурных инициатив, центральное казачье войско, москва
Российское казачество, Российское казачество, Президентский фонд культурных инициатив, Центральное казачье войско, Москва
19:03 16.12.2022
 

В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция"

© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"VR-музей истории казачества
VR-музей истории казачества
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Digital-выставка "Казачество: традиции и инновации" в рамках проекта "Казачья арт-резиденция" открылась в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).
"Проект уникален тем, что впервые создается площадка для творческой самореализации казачьей молодежи, впервые обозначен перечень казачьих творческих индустрий, ориентированных на популяризацию историко-культурного наследия российского казачества", – отметил руководитель центра досуга молодежи Первого казачьего университета Никита Коровин.
Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов отметил, что эксперимент по внедрению современных технологий очень важен, но в то же время задался вопросом, не исчезнут ли из-за этого традиционные форматы культуры.

"Не пострадают ли ценности, если мы замешаем их в другой форме, и что скажет старик, когда послушает казачий рэп? Его сердце отзовется? Он почувствует, что это правильно, несмотря на то, что там, прямо скажем, форматы, звуки, заимствованы у совершенно другого народа, у другой культуры, даже субкультуры?" – сказал он.

У председателя совета стариков Центрального казачьего войска Георгия Бухтияра нашелся ответ на этот вопрос.
"Задача в том, чтобы соединить старые казачьи традиции с теми молодежными пожеланиями, которые бы они хотели видеть, которые нужны им сейчас, учитывая бурное развитие техники и всего остального", – отметил спикер.
Арсений Миронов в свою очередь считает, что необходимо экспериментировать с новыми форматами, но при этом помнить о своих корнях, чтобы не потерять живую связь с казачьими ценностями.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов
Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов

Современные технологии

"Казачья арт-резиденция" станет площадкой, которая объединит в себе казачью культуру и современные технологии. К примеру, уже сегодня можно погрузиться в историю, просто надев шлем виртуальной реальности.

"Наш VR-музей истории казачества в разных его интерпретациях сегодня реализуется на площадках 12 регионов 5 казачьих войск. Наша задача – совместить два присущих нашим предкам начала. С одной стороны, традиционное в вопросах веры, семьи, культуры, казаков как государственников и, с другой стороны, новаторское начало, которое также у наших предков из поколения в поколения созидалось и развивалось", – отметил эксперт направления "VR-музей" Игорь Кочубеев.

Подключиться к дополненной реальности можно и без шлема – для этого создали мобильное приложение.
"Это подключение к изображению, посмотрите, это просто изображение черно-белое, напечатанное на принтере, к нему подключается полностью трехмерная модель экспоната, которая вращается прямо на вашем столе, и можно в любом кадетском корпусе мгновенно развернуть такой небольшой настольный виртуальный музей", – рассказал эксперт направления "Технологии дополненной реальности" Владимир Пономарев.
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Мобильное приложение дополненной реальности
Мобильное приложение дополненной реальности
1 из 6
Мобильное приложение дополненной реальности
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" Основатель творческого направления digital-art Вячеслав Лещев
 Основатель творческого направления digital-art Вячеслав Лещев
2 из 6
Основатель творческого направления digital-art Вячеслав Лещев
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Эксперт направления VR-музей Игорь Кочубеев
Эксперт направления VR-музей Игорь Кочубеев
3 из 6
Эксперт направления VR-музей Игорь Кочубеев
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Коллектив "Народный драйв"
Коллектив Народный драйв
4 из 6
Коллектив "Народный драйв"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Концертная программа "Казачьей Арт-резиденции"
Концертная программа Казачьей Арт-резиденции
5 из 6
Концертная программа "Казачьей Арт-резиденции"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"Казачий digital-art
Казачий digital-art
6 из 6
Казачий digital-art
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
1 из 6
Мобильное приложение дополненной реальности
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
2 из 6
Основатель творческого направления digital-art Вячеслав Лещев
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
3 из 6
Эксперт направления VR-музей Игорь Кочубеев
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
4 из 6
Коллектив "Народный драйв"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
5 из 6
Концертная программа "Казачьей Арт-резиденции"
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
6 из 6
Казачий digital-art
© Фото предоставлено пресс-службой "Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)"
Проекты, представленные в рамках "Казачьей арт-резиденции", объединили несколько направлений современного искусства – художники продемонстрировали свои работы в жанрах pop-art, digital-art и граффити, а музыканты исполнили композиции в стиле рэп и фолк-рок.

"Безусловно, время меняется, время диктует нам новые методы, новое оружие и в искусстве, и в воинском деле. И здесь мы, казаки, на своем культурном фронте должны защищать нашу страну в наших картинах в нашем творчестве. И трудиться в современном стиле", – отметил основатель творческого направления Digital-art Вячеслав Лещев.

Главная цель арт-пространства – показать, что российское казачество – это яркий и живой феномен, реагирующий на современные вызовы созданием новых форм через призму традиций.
"Внедрение новых технологий в процесс сохранения и передачи традиционных российских ценностей помогает расширить целевую аудиторию, соединить самобытную казачью культуру и направления современного молодежного творчества", – добавил Коровин.
Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив хуторским казачьим обществом "Университет Разумовского" в рамках взаимодействия с Московским государственным университетом технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).
 
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