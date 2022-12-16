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В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция"

В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция" - РИА Новости, 16.12.2022

В Москве открылась "Казачья Арт-резиденция"

Digital-выставка "Казачество: традиции и инновации" в рамках проекта "Казачья арт-резиденция" открылась в Московском государственном университете технологий и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T19:03

2022-12-16T19:03

2022-12-16T19:03

российское казачество

российское казачество

президентский фонд культурных инициатив

центральное казачье войско

москва

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Digital-выставка "Казачество: традиции и инновации" в рамках проекта "Казачья арт-резиденция" открылась в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)."Проект уникален тем, что впервые создается площадка для творческой самореализации казачьей молодежи, впервые обозначен перечень казачьих творческих индустрий, ориентированных на популяризацию историко-культурного наследия российского казачества", – отметил руководитель центра досуга молодежи Первого казачьего университета Никита Коровин.Исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени К.Г. Разумовского Арсений Миронов отметил, что эксперимент по внедрению современных технологий очень важен, но в то же время задался вопросом, не исчезнут ли из-за этого традиционные форматы культуры.У председателя совета стариков Центрального казачьего войска Георгия Бухтияра нашелся ответ на этот вопрос."Задача в том, чтобы соединить старые казачьи традиции с теми молодежными пожеланиями, которые бы они хотели видеть, которые нужны им сейчас, учитывая бурное развитие техники и всего остального", – отметил спикер.Арсений Миронов в свою очередь считает, что необходимо экспериментировать с новыми форматами, но при этом помнить о своих корнях, чтобы не потерять живую связь с казачьими ценностями.Современные технологии"Казачья арт-резиденция" станет площадкой, которая объединит в себе казачью культуру и современные технологии. К примеру, уже сегодня можно погрузиться в историю, просто надев шлем виртуальной реальности.Подключиться к дополненной реальности можно и без шлема – для этого создали мобильное приложение."Это подключение к изображению, посмотрите, это просто изображение черно-белое, напечатанное на принтере, к нему подключается полностью трехмерная модель экспоната, которая вращается прямо на вашем столе, и можно в любом кадетском корпусе мгновенно развернуть такой небольшой настольный виртуальный музей", – рассказал эксперт направления "Технологии дополненной реальности" Владимир Пономарев.Проекты, представленные в рамках "Казачьей арт-резиденции", объединили несколько направлений современного искусства – художники продемонстрировали свои работы в жанрах pop-art, digital-art и граффити, а музыканты исполнили композиции в стиле рэп и фолк-рок.Главная цель арт-пространства – показать, что российское казачество – это яркий и живой феномен, реагирующий на современные вызовы созданием новых форм через призму традиций."Внедрение новых технологий в процесс сохранения и передачи традиционных российских ценностей помогает расширить целевую аудиторию, соединить самобытную казачью культуру и направления современного молодежного творчества", – добавил Коровин.Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив хуторским казачьим обществом "Университет Разумовского" в рамках взаимодействия с Московским государственным университетом технологий и управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет).

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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российское казачество, президентский фонд культурных инициатив, центральное казачье войско, москва