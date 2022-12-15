https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 15.12.2022
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой
Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:39
2022-12-15T10:39
2022-12-15T11:38
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
авдеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать украинский отряд, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах с тепловизора, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как тяжелые 152-миллиметровые снаряды поражают украинские позиции.Бойцы "Викинга" обратили внимание на характер отступления: несмотря на снаряды, падающие в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а продолжают бежать или просто брести. Это может быть признаком крайней усталости или приема наркотиков, притупляющих чувство самосохранения, пояснили военнослужащие.В последнее время российские войска усилили активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Об этом свидетельствует освобождение Павловки, Опытного и Майорска, что открывает перспективу не только освобождения этих территорий, но и уменьшения числа обстрелов густонаселенных районов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838220003.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
авдеевка
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Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора
Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора
2022-12-15T10:39
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
10:39 15.12.2022 (обновлено: 11:38 15.12.2022)
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой
Корреспондент РИА Новости: отряд ВСУ бежал под Марьинкой после удара артиллерии ВС России