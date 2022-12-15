https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html

Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой

Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 15.12.2022

Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой

Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:39

2022-12-15T10:39

2022-12-15T11:38

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

авдеевка

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать украинский отряд, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах с тепловизора, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как тяжелые 152-миллиметровые снаряды поражают украинские позиции.Бойцы "Викинга" обратили внимание на характер отступления: несмотря на снаряды, падающие в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а продолжают бежать или просто брести. Это может быть признаком крайней усталости или приема наркотиков, притупляющих чувство самосохранения, пояснили военнослужащие.В последнее время российские войска усилили активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Об этом свидетельствует освобождение Павловки, Опытного и Майорска, что открывает перспективу не только освобождения этих территорий, но и уменьшения числа обстрелов густонаселенных районов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838220003.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора 2022-12-15T10:39 true PT0M47S

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)