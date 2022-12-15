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Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой - РИА Новости, 15.12.2022
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой
Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:39
2022-12-15T11:38
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
авдеевка
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать украинский отряд, передает корреспондент РИА Новости.На кадрах с тепловизора, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как тяжелые 152-миллиметровые снаряды поражают украинские позиции.Бойцы "Викинга" обратили внимание на характер отступления: несмотря на снаряды, падающие в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а продолжают бежать или просто брести. Это может быть признаком крайней усталости или приема наркотиков, притупляющих чувство самосохранения, пояснили военнослужащие.В последнее время российские войска усилили активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Об этом свидетельствует освобождение Павловки, Опытного и Майорска, что открывает перспективу не только освобождения этих территорий, но и уменьшения числа обстрелов густонаселенных районов ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838220003.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора
Кадры поражения украинских позиций тяжелыми 152-миллиметровыми снарядами с тепловизора
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, авдеевка, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
10:39 15.12.2022 (обновлено: 11:38 15.12.2022)
 
Удар российской артиллерии обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой

Корреспондент РИА Новости: отряд ВСУ бежал под Марьинкой после удара артиллерии ВС России

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Группа "Викинг" Западного военного округа в лесополосе под Марьинкой провела разведку и корректировку артиллерийских орудий "Мста-Б" и заставила бежать украинский отряд, передает корреспондент РИА Новости.
На кадрах с тепловизора, оказавшихся в распоряжении агентства, видно, как тяжелые 152-миллиметровые снаряды поражают украинские позиции.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Бойцы "Викинга" обратили внимание на характер отступления: несмотря на снаряды, падающие в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а продолжают бежать или просто брести. Это может быть признаком крайней усталости или приема наркотиков, притупляющих чувство самосохранения, пояснили военнослужащие.
В последнее время российские войска усилили активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Об этом свидетельствует освобождение Павловки, Опытного и Майорска, что открывает перспективу не только освобождения этих территорий, но и уменьшения числа обстрелов густонаселенных районов ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФАвдеевкаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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