https://ria.ru/20221215/zhivopis-1837537337.html
Что слушал Репин: самые "музыкальные" картины в истории
Что слушал Репин: самые "музыкальные" картины в истории - РИА Новости, 15.12.2022
Что слушал Репин: самые "музыкальные" картины в истории
При взгляде на некоторые художественные полотна в голове начинает играть определенная песня. Другие холсты появились только потому, что художник вдохновился... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:00
2022-12-15T08:00
2022-12-15T08:11
культура
илья репин
нико пиросмани
эдгар дега
москва
франция
тбилиси
третьяковская галерея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826896857_0:142:2919:1784_1920x0_80_0_0_29fa1fd3015cabb93beda5f9f1628fc1.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. При взгляде на некоторые художественные полотна в голове начинает играть определенная песня. Другие холсты появились только потому, что художник вдохновился музыкой. А иногда бывает и наоборот — живопись порождает мелодию. Как связаны Пиросмани и "Миллион алых роз", что слушал Репин, создавая "Ивана Грозного и сына его Ивана", кто был любимым композитором Врубеля — в материале РИА Новости."Жил-был художник один"Наверное, самая известная картина, "переложенная" на музыку, — "Актриса Маргарита" Нико Пиросмани. Художник-самоучка слыл удачливым бизнесменом — у него была молочная лавка в Тбилиси, которую он и расписывал. Но однажды Пиросмани встретил легкомысленную Маргариту де Севр, французскую певицу и танцовщицу. Впечатлительный живописец влюбился в нее без памяти. Она же, удостоив его только поцелуем, сбежала с богатым военным.Перед этим Пиросмани, продав картины и имущество, отправил Маргарите огромное количество цветов. На картине она — с букетом белых роз.Спустя много лет поэт Андрей Вознесенский написал об этом стихотворение, ставшее песней "Миллион алых роз". "Голубые танцовщицы" и другие картины на "балетную" тему Дега вдохновляют не композиторов, а скорее организаторов выступлений и исполнителей классической музыки. Например, в 2018-м в Москве состоялся концерт "Звучащие полотна. Эдгар Дега", где работы импрессиониста рассматривались через шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Чайковского и Боэльмана."Включают" музыку в головеКартина "Неравный брак" — венчание старика с несчастной молодой девушкой — ассоциируется со старинным романсом "У церкви стояла карета", известным с конца позапрошлого века. Посетители Третьяковки даже иногда высказывают догадки, что холст создан как иллюстрация. На самом деле эти два произведения никак не связаны.Василий Пукирев написал это полотно в 1862-м и произвел настоящий фурор среди ценителей живописи. По одной версии, художник изобразил личную драму отвергнутого бедного жениха. Согласно другой, он исходил из истории своего ученика Сергея Варенцова, который из-за низкого происхождения не смог жениться на любимой.Тема неравных браков по расчету была настолько злободневной, что даже церковь об этом высказывалась. Похожий сюжет — у картины Фирса Журавлева "Перед венцом". Однако с романсом ассоциируется именно работа Пукирева."Бурлаков на Волге" Илья Репин создал по заказу князя Владимира Романова. Изображение тяжелого труда произвело сильнейшее впечатление на публику и критиков — и стало ассоциироваться с "Дубинушкой". И картина, и песня — олицетворение горькой народной доли."Свобода, ведущая народ" Эжена Делакруа — о борьбе за свободу, равенство и братство. И на ум приходит, конечно, "Марсельеза". Сегодня это государственный гимн Франции. Интересно, что на картине фактически изображено его исполнение — справа видны очертания собора Парижской Богоматери, колокола которого безостановочно отзванивали этот мотив в первые дни революции."И звуки завладели мной"Например, как у Римского-Корсакова.Римский-Корсаков сильно повлиял на жизнь и творчество художника.Илья Репин написал картину "Иван Грозный и сын его Иван" под музыку Римского-Корсакова.В 1913-м художник рассказывал корреспонденту газеты "Русское слово": "Как-то в Москве, в 1881 году, в один из вечеров я слушал новую вещь Римского-Корсакова "Месть". Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване... Какая-то кровавая полоса прошла через этот год... Я работал завороженный".Но самое "музыкальное" изображение, по мнению Ены, — у Марка Шагала. Это роспись потолочного плафона Парижской оперы площадью 220 квадратных метров.Центр посвящен Бетховену, Верди, Глюку и Бизе. Белая и зеленая части — оперные: "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси, "Тристан и Изольда" Вагнера, "Ромео и Джульетта" Берлиоза. Синяя — с моцартовской "Волшебной флейтой" и "Борисом Годуновым" Мусоргского. Затем балеты: классические — "Лебединое озеро" Чайковского и "Жизель" Адана — в желтой части, а новаторские — "Жар-птица" Стравинского и "Дафнис и Хлоя" Равеля — в красной. Для меломанов эта последовательность полна сюжетных и музыкальных связей.
https://ria.ru/20221209/muzei-1837284413.html
москва
франция
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826896857_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_d89da7572e05d1da53c539a99bbb648e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья репин, нико пиросмани, эдгар дега, москва, франция, тбилиси, третьяковская галерея, нижегородская государственная консерватория , музеи, иван грозный
Культура, Илья Репин, Нико Пиросмани, Эдгар Дега, Москва, Франция, Тбилиси, Третьяковская галерея, Нижегородская государственная консерватория , Музеи, Иван Грозный
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. При взгляде на некоторые художественные полотна в голове начинает играть определенная песня. Другие холсты появились только потому, что художник вдохновился музыкой. А иногда бывает и наоборот — живопись порождает мелодию. Как связаны Пиросмани и "Миллион алых роз", что слушал Репин, создавая "Ивана Грозного и сына его Ивана", кто был любимым композитором Врубеля — в материале РИА Новости.
Наверное, самая известная картина, "переложенная" на музыку, — "Актриса Маргарита" Нико Пиросмани. Художник-самоучка слыл удачливым бизнесменом — у него была молочная лавка в Тбилиси, которую он и расписывал. Но однажды Пиросмани встретил легкомысленную Маргариту де Севр, французскую певицу и танцовщицу. Впечатлительный живописец влюбился в нее без памяти. Она же, удостоив его только поцелуем, сбежала с богатым военным.
Перед этим Пиросмани, продав картины и имущество, отправил Маргарите огромное количество цветов. На картине она — с букетом белых роз.
Спустя много лет поэт Андрей Вознесенский написал об этом стихотворение, ставшее песней "Миллион алых роз".
"Буквально перевести живопись в музыку не получится, — говорит музыкальный блогер Светлана Ена. — У каждого рода искусства свои инструменты. Однако передать настроение произведения, сюжет можно. И это непростая задача".
"Голубые танцовщицы" и другие картины на "балетную" тему Дега вдохновляют не композиторов, а скорее организаторов выступлений и исполнителей классической музыки. Например, в 2018-м в Москве состоялся концерт "Звучащие полотна. Эдгар Дега", где работы импрессиониста рассматривались через шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Чайковского и Боэльмана.
"Включают" музыку в голове
Картина "Неравный брак" — венчание старика с несчастной молодой девушкой — ассоциируется со старинным романсом "У церкви стояла карета", известным с конца позапрошлого века. Посетители Третьяковки даже иногда высказывают догадки, что холст создан как иллюстрация. На самом деле эти два произведения никак не связаны.
Василий Пукирев написал это полотно в 1862-м и произвел настоящий фурор среди ценителей живописи. По одной версии, художник изобразил личную драму отвергнутого бедного жениха. Согласно другой, он исходил из истории своего ученика Сергея Варенцова, который из-за низкого происхождения не смог жениться на любимой.
Тема неравных браков по расчету была настолько злободневной, что даже церковь об этом высказывалась. Похожий сюжет — у картины Фирса Журавлева "Перед венцом". Однако с романсом ассоциируется именно работа Пукирева.
"Бурлаков на Волге" Илья Репин создал по заказу князя Владимира Романова. Изображение тяжелого труда произвело сильнейшее впечатление на публику и критиков — и стало ассоциироваться с "Дубинушкой". И картина, и песня — олицетворение горькой народной доли.
"Свобода, ведущая народ" Эжена Делакруа — о борьбе за свободу, равенство и братство. И на ум приходит, конечно, "Марсельеза". Сегодня это государственный гимн Франции.
Интересно, что на картине фактически изображено его исполнение — справа видны очертания собора Парижской Богоматери, колокола которого безостановочно отзванивали этот мотив в первые дни революции.
"Включение" мелодии в голове при взгляде на картину может быть связано с синестезией, — объясняет психолог Лера Голубчикова. — Это особенность мозга: воспринимаемые стимулы, относящиеся к одному органу чувств, вызывают ощущения, специфические для другого. Синестеты чувствуют запах музыки и слышат картины".
"Живописцев вдохновляет музыка разных направлений и жанров, — говорит Светлана Ена. — Тут важны сюжетность и красочность".
Например, как у Римского-Корсакова.
"Царевна Лебедь" Врубеля появилась благодаря опере "Сказка о царе Салтане", где роль сказочной девы-птицы играла Надежда Забела-Врубель, — рассказывает эксперт. — Это задумывалось как эскиз костюма. Но затем возник загадочный и манящий образ, гипнотизирующий тоской по нездешним мирам".
Римский-Корсаков сильно повлиял на жизнь и творчество художника.
"Его жена вспоминала, что оперу "Садко" он прослушал около ста раз, — добавляет Ена. — Врубель говорил, что может слушать оркестр бесконечно, особенно сцены моря, и всякий раз находит новые фантастические тона".
Илья Репин написал картину "Иван Грозный и сын его Иван" под музыку Римского-Корсакова.
В 1913-м художник рассказывал корреспонденту газеты "Русское слово": "Как-то в Москве, в 1881 году, в один из вечеров я слушал новую вещь Римского-Корсакова "Месть". Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване... Какая-то кровавая полоса прошла через этот год... Я работал завороженный".
Но самое "музыкальное" изображение, по мнению Ены, — у Марка Шагала. Это роспись потолочного плафона Парижской оперы площадью 220 квадратных метров.
"Все, что есть на шагаловском плафоне, выражает почтение к авторам опер и балетов XVIII-XX веков", — говорит эксперт.
Центр посвящен Бетховену, Верди, Глюку и Бизе. Белая и зеленая части — оперные: "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси, "Тристан и Изольда" Вагнера, "Ромео и Джульетта" Берлиоза. Синяя — с моцартовской "Волшебной флейтой" и "Борисом Годуновым" Мусоргского. Затем балеты: классические — "Лебединое озеро" Чайковского и "Жизель" Адана — в желтой части, а новаторские — "Жар-птица" Стравинского и "Дафнис и Хлоя" Равеля — в красной. Для меломанов эта последовательность полна сюжетных и музыкальных связей.