https://ria.ru/20221215/zhivopis-1837537337.html

Что слушал Репин: самые "музыкальные" картины в истории

Что слушал Репин: самые "музыкальные" картины в истории - РИА Новости, 15.12.2022

Что слушал Репин: самые "музыкальные" картины в истории

При взгляде на некоторые художественные полотна в голове начинает играть определенная песня. Другие холсты появились только потому, что художник вдохновился... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:11

культура

илья репин

нико пиросмани

эдгар дега

москва

франция

тбилиси

третьяковская галерея

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. При взгляде на некоторые художественные полотна в голове начинает играть определенная песня. Другие холсты появились только потому, что художник вдохновился музыкой. А иногда бывает и наоборот — живопись порождает мелодию. Как связаны Пиросмани и "Миллион алых роз", что слушал Репин, создавая "Ивана Грозного и сына его Ивана", кто был любимым композитором Врубеля — в материале РИА Новости."Жил-был художник один"Наверное, самая известная картина, "переложенная" на музыку, — "Актриса Маргарита" Нико Пиросмани. Художник-самоучка слыл удачливым бизнесменом — у него была молочная лавка в Тбилиси, которую он и расписывал. Но однажды Пиросмани встретил легкомысленную Маргариту де Севр, французскую певицу и танцовщицу. Впечатлительный живописец влюбился в нее без памяти. Она же, удостоив его только поцелуем, сбежала с богатым военным.Перед этим Пиросмани, продав картины и имущество, отправил Маргарите огромное количество цветов. На картине она — с букетом белых роз.Спустя много лет поэт Андрей Вознесенский написал об этом стихотворение, ставшее песней "Миллион алых роз". "Голубые танцовщицы" и другие картины на "балетную" тему Дега вдохновляют не композиторов, а скорее организаторов выступлений и исполнителей классической музыки. Например, в 2018-м в Москве состоялся концерт "Звучащие полотна. Эдгар Дега", где работы импрессиониста рассматривались через шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Чайковского и Боэльмана."Включают" музыку в головеКартина "Неравный брак" — венчание старика с несчастной молодой девушкой — ассоциируется со старинным романсом "У церкви стояла карета", известным с конца позапрошлого века. Посетители Третьяковки даже иногда высказывают догадки, что холст создан как иллюстрация. На самом деле эти два произведения никак не связаны.Василий Пукирев написал это полотно в 1862-м и произвел настоящий фурор среди ценителей живописи. По одной версии, художник изобразил личную драму отвергнутого бедного жениха. Согласно другой, он исходил из истории своего ученика Сергея Варенцова, который из-за низкого происхождения не смог жениться на любимой.Тема неравных браков по расчету была настолько злободневной, что даже церковь об этом высказывалась. Похожий сюжет — у картины Фирса Журавлева "Перед венцом". Однако с романсом ассоциируется именно работа Пукирева."Бурлаков на Волге" Илья Репин создал по заказу князя Владимира Романова. Изображение тяжелого труда произвело сильнейшее впечатление на публику и критиков — и стало ассоциироваться с "Дубинушкой". И картина, и песня — олицетворение горькой народной доли."Свобода, ведущая народ" Эжена Делакруа — о борьбе за свободу, равенство и братство. И на ум приходит, конечно, "Марсельеза". Сегодня это государственный гимн Франции. Интересно, что на картине фактически изображено его исполнение — справа видны очертания собора Парижской Богоматери, колокола которого безостановочно отзванивали этот мотив в первые дни революции."И звуки завладели мной"Например, как у Римского-Корсакова.Римский-Корсаков сильно повлиял на жизнь и творчество художника.Илья Репин написал картину "Иван Грозный и сын его Иван" под музыку Римского-Корсакова.В 1913-м художник рассказывал корреспонденту газеты "Русское слово": "Как-то в Москве, в 1881 году, в один из вечеров я слушал новую вещь Римского-Корсакова "Месть". Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване... Какая-то кровавая полоса прошла через этот год... Я работал завороженный".Но самое "музыкальное" изображение, по мнению Ены, — у Марка Шагала. Это роспись потолочного плафона Парижской оперы площадью 220 квадратных метров.Центр посвящен Бетховену, Верди, Глюку и Бизе. Белая и зеленая части — оперные: "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси, "Тристан и Изольда" Вагнера, "Ромео и Джульетта" Берлиоза. Синяя — с моцартовской "Волшебной флейтой" и "Борисом Годуновым" Мусоргского. Затем балеты: классические — "Лебединое озеро" Чайковского и "Жизель" Адана — в желтой части, а новаторские — "Жар-птица" Стравинского и "Дафнис и Хлоя" Равеля — в красной. Для меломанов эта последовательность полна сюжетных и музыкальных связей.

https://ria.ru/20221209/muzei-1837284413.html

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Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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