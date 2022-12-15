https://ria.ru/20221215/zerno-1838919676.html
Россия может довести экспорт зерна до 50 миллионов тонн к концу сезона
Россия может довести экспорт зерна до 50 миллионов тонн к концу сезона - РИА Новости, 15.12.2022
Россия может довести экспорт зерна до 50 миллионов тонн к концу сезона
К концу нынешнего сельскохозяйственного сезона Россия с учетом рекордного урожая может довести общий объем поставок зерна на экспорт до 50 миллионов тонн,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:39
2022-12-15T15:39
2022-12-15T15:59
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. К концу нынешнего сельскохозяйственного сезона Россия с учетом рекордного урожая может довести общий объем поставок зерна на экспорт до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин."К концу сельскохозяйственного года, то есть 30 июня 2023-го, с учетом рекордного урожая (а у нас рекордный урожай, хочу еще раз поздравить селян с этим) сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 миллионов тонн", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
15:39 15.12.2022 (обновлено: 15:59 15.12.2022)
Россия может довести экспорт зерна до 50 миллионов тонн к концу сезона
Путин: к концу сезона Россия может довести объем экспорта зерна до 50 миллионов тонн