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Россия за пять месяцев экспортировала около 22 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 15.12.2022
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Россия за пять месяцев экспортировала около 22 миллионов тонн зерна
Россия за пять месяцев экспортировала около 22 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 15.12.2022
Россия за пять месяцев экспортировала около 22 миллионов тонн зерна
Только за последние пять месяцев РФ экспортировала около 22 миллионов тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:32
2022-12-15T15:53
экономика
россия
африка
владимир путин
цены на нефть
азия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Только за последние пять месяцев РФ экспортировала около 22 миллионов тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки, заявил президент РФ Владимир Путин."Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тон зерна в преимущественно страны Азии и Африки. До конца текущего года готова поставить еще четыре-пять миллионов тонн зерна", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, россия, африка, владимир путин, цены на нефть, азия
Экономика, Россия, Африка, Владимир Путин, Цены на нефть, Азия
15:32 15.12.2022 (обновлено: 15:53 15.12.2022)
 
Россия за пять месяцев экспортировала около 22 миллионов тонн зерна

Путин: Россия за последние пять месяцев экспортировала около 22 миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Только за последние пять месяцев РФ экспортировала около 22 миллионов тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тон зерна в преимущественно страны Азии и Африки. До конца текущего года готова поставить еще четыре-пять миллионов тонн зерна", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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ЭкономикаРоссияАфрикаВладимир ПутинЦены на нефтьАзия
 
 
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