https://ria.ru/20221215/zelenskiy-1838971501.html

"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского

"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского - РИА Новости, 15.12.2022

"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского

Правительство Германии должно прекратить поддерживать Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями и репрессиями против населения Украины, заявил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:51

2022-12-15T17:51

2022-12-15T18:54

в мире

германия

украина

олаф шольц

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство Германии должно прекратить поддерживать Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями и репрессиями против населения Украины, заявил с трибуны бундестага независимый депутат Роберт Фарле. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.Обращаясь к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, политик попросил поддержать идею мирного урегулирования украинского кризиса с соблюдением интереса всех вовлеченных сторон, включая Россию, так как Европе нужен мир, а не подогреваемая Западом эскалация напряженности."Украина не должна победить — мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!" — эмоционально закончил Фарле под осуждающие выкрики коллег.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие Киев, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221215/latviya-1838911395.html

https://ria.ru/20221215/patriot-1838919500.html

германия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский