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"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/zelenskiy-1838971501.html
"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского
"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского - РИА Новости, 15.12.2022
"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского
Правительство Германии должно прекратить поддерживать Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями и репрессиями против населения Украины, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:51
2022-12-15T18:54
в мире
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство Германии должно прекратить поддерживать Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями и репрессиями против населения Украины, заявил с трибуны бундестага независимый депутат Роберт Фарле. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.Обращаясь к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, политик попросил поддержать идею мирного урегулирования украинского кризиса с соблюдением интереса всех вовлеченных сторон, включая Россию, так как Европе нужен мир, а не подогреваемая Западом эскалация напряженности."Украина не должна победить — мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!" — эмоционально закончил Фарле под осуждающие выкрики коллег.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие Киев, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221215/latviya-1838911395.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
17:51 15.12.2022 (обновлено: 18:54 15.12.2022)
 
"Украина не должна победить". В бундестаге публично отчитали Зеленского

Депутат бундестага Фарле призвал Шольца перестать поддерживать Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство Германии должно прекратить поддерживать Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями и репрессиями против населения Украины, заявил с трибуны бундестага независимый депутат Роберт Фарле. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.

"Зеленский не защищает западные ценности! Он коррумпирован! Он запретил оппозицию и независимые медиа. Он несет ответственность за военные преступления и законодательно запретил мирные переговоры с Москвой", — сказал он, ссылаясь на публикации Focus и Welt.

Обращаясь к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, политик попросил поддержать идею мирного урегулирования украинского кризиса с соблюдением интереса всех вовлеченных сторон, включая Россию, так как Европе нужен мир, а не подогреваемая Западом эскалация напряженности.
"Украина не должна победить — мир должен одержать верх! Ядерная зима не нужна ни Европе, ни Германии, ни всему миру!" — эмоционально закончил Фарле под осуждающие выкрики коллег.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие Киев, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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