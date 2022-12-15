https://ria.ru/20221215/zavod-1838800040.html

В Липецкой области приступили к строительству завода кормов для животных

В Липецкой области приступили к строительству завода кормов для животных - РИА Новости, 15.12.2022

В Липецкой области приступили к строительству завода кормов для животных

В Липецкой области на елецкой площадке особой экономической зоны приступили к строительству завода по производству кормов для домашних животных, предприятие... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:50

2022-12-15T10:50

2022-12-15T10:50

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 15 дек - РИА Новости. В Липецкой области на елецкой площадке особой экономической зоны приступили к строительству завода по производству кормов для домашних животных, предприятие планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что соглашение с инвестором о строительстве завода было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций, вложенных в первую очередь завода, составит 2,5 миллиарда рублей.Артамонов рассчитывает, что первая очередь завода будет запущена в декабре 2023 года. Оборудование уже закуплено. Строительство будет вести липецкая компания."Это важное событие не только для региона, но и для всего российского рынка продуктов для домашних животных. Качественные корма с высоким содержанием мяса и натуральными ингредиентами в стране почти не производятся. С помощью импортозамещающего производства в Липецкой области мы решим эту задачу", – сказал Артамонов.Он также сообщил, что в 2024 году инвестор планирует увеличить объем производства до восьми тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов, в 2025 году – до 20 тысяч тонн. В дальнейшем планируется расширение производства до 80 тонн в год и строительство двух корпусов производства влажных кормов для кошек и собак. Проект предполагает создание более 70 рабочих мест.

https://ria.ru/20221207/zavod-1836875846.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, экономика