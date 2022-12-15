https://ria.ru/20221215/zavod-1838800040.html
В Липецкой области приступили к строительству завода кормов для животных
В Липецкой области приступили к строительству завода кормов для животных - РИА Новости, 15.12.2022
В Липецкой области приступили к строительству завода кормов для животных
В Липецкой области на елецкой площадке особой экономической зоны приступили к строительству завода по производству кормов для домашних животных, предприятие... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:50
2022-12-15T10:50
2022-12-15T10:50
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 15 дек - РИА Новости. В Липецкой области на елецкой площадке особой экономической зоны приступили к строительству завода по производству кормов для домашних животных, предприятие планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что соглашение с инвестором о строительстве завода было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций, вложенных в первую очередь завода, составит 2,5 миллиарда рублей.Артамонов рассчитывает, что первая очередь завода будет запущена в декабре 2023 года. Оборудование уже закуплено. Строительство будет вести липецкая компания."Это важное событие не только для региона, но и для всего российского рынка продуктов для домашних животных. Качественные корма с высоким содержанием мяса и натуральными ингредиентами в стране почти не производятся. С помощью импортозамещающего производства в Липецкой области мы решим эту задачу", – сказал Артамонов.Он также сообщил, что в 2024 году инвестор планирует увеличить объем производства до восьми тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов, в 2025 году – до 20 тысяч тонн. В дальнейшем планируется расширение производства до 80 тонн в год и строительство двух корпусов производства влажных кормов для кошек и собак. Проект предполагает создание более 70 рабочих мест.
https://ria.ru/20221207/zavod-1836875846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 15 дек - РИА Новости. В Липецкой области на елецкой площадке особой экономической зоны приступили к строительству завода по производству кормов для домашних животных, предприятие планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что соглашение с инвестором о строительстве завода было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций, вложенных в первую очередь завода, составит 2,5 миллиарда рублей.Артамонов
рассчитывает, что первая очередь завода будет запущена в декабре 2023 года. Оборудование уже закуплено. Строительство будет вести липецкая компания.
"Это важное событие не только для региона, но и для всего российского рынка продуктов для домашних животных. Качественные корма с высоким содержанием мяса и натуральными ингредиентами в стране почти не производятся. С помощью импортозамещающего производства в Липецкой области мы решим эту задачу", – сказал Артамонов.
Он также сообщил, что в 2024 году инвестор планирует увеличить объем производства до восьми тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов, в 2025 году – до 20 тысяч тонн. В дальнейшем планируется расширение производства до 80 тонн в год и строительство двух корпусов производства влажных кормов для кошек и собак. Проект предполагает создание более 70 рабочих мест.