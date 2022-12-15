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В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/zavaly-1838781014.html
В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину
В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину - РИА Новости, 15.12.2022
В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину
Пострадавшую женщину извлекли из-под завалов в квартире одного из многоэтажных жилых домов в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:33
2022-12-15T09:52
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Пострадавшую женщину извлекли из-под завалов в квартире одного из многоэтажных жилых домов в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.Как сообщило ведомство в телеграм-канале, в четверг на линию спасательной службы поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного в Ворошиловском районе Донецка. МЧС направила пожарно-спасательные отделения к месту вызова."По прибытии горения не обнаружено. В результате повреждения дома при обстреле под завалами в квартире на пятом этаже оказалась застигнута женщина. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838783588.html
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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
09:33 15.12.2022 (обновлено: 09:52 15.12.2022)
 
В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину

МЧС ДНР: после обстрела ВСУ Донецка из-под завалов извлекли пострадавшую женщину

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазрушенная крыша жилого дома в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Разрушенная крыша жилого дома в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная крыша жилого дома в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Пострадавшую женщину извлекли из-под завалов в квартире одного из многоэтажных жилых домов в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.
Как сообщило ведомство в телеграм-канале, в четверг на линию спасательной службы поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного в Ворошиловском районе Донецка. МЧС направила пожарно-спасательные отделения к месту вызова.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 09:45Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли ДНР 46 раз за сутки
"По прибытии горения не обнаружено. В результате повреждения дома при обстреле под завалами в квартире на пятом этаже оказалась застигнута женщина. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС ДНР.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 07:58В России
В Донецке сообщили о самом массированном с 2014 года обстреле города
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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