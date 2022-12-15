https://ria.ru/20221215/zavaly-1838781014.html

В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину

В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину - РИА Новости, 15.12.2022

В Донецке из-под завалов после обстрела извлекли пострадавшую женщину

Пострадавшую женщину извлекли из-под завалов в квартире одного из многоэтажных жилых домов в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:33

2022-12-15T09:33

2022-12-15T09:52

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Пострадавшую женщину извлекли из-под завалов в квартире одного из многоэтажных жилых домов в центре Донецка после массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает МЧС ДНР.Как сообщило ведомство в телеграм-канале, в четверг на линию спасательной службы поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного в Ворошиловском районе Донецка. МЧС направила пожарно-спасательные отделения к месту вызова."По прибытии горения не обнаружено. В результате повреждения дома при обстреле под завалами в квартире на пятом этаже оказалась застигнута женщина. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838783588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/donetsk-1838769546.html

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донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире