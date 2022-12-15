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Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 15.12.2022
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Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 15.12.2022
Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще прогнозируется, пик пока преодолевает Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:59
2022-12-15T12:59
общество
здоровье - общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще прогнозируется, пик пока преодолевает Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы считаем, что да, прирост еще будет. Пока пик преодолевает Москва сегодня, остальные регионы в разной степени вовлеченности в этот эпидпроцесс, с разными цифрами по заболеваемости", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что обычно на пике эпидемии удельный вес вирусов гриппа в общем количестве выделенных вирусов всех респираторных инфекций составляет 70-80%, но на прошедшей неделе он составлял 52-53%.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
12:59 15.12.2022
 
Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Попова: прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, Москва пока преодолевает пик

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще прогнозируется, пик пока преодолевает Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы считаем, что да, прирост еще будет. Пока пик преодолевает Москва сегодня, остальные регионы в разной степени вовлеченности в этот эпидпроцесс, с разными цифрами по заболеваемости", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что обычно на пике эпидемии удельный вес вирусов гриппа в общем количестве выделенных вирусов всех респираторных инфекций составляет 70-80%, но на прошедшей неделе он составлял 52-53%.
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12 декабря, 11:22
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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