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Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 15.12.2022

Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще прогнозируется, пик пока преодолевает Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:59

2022-12-15T12:59

2022-12-15T12:59

общество

здоровье - общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще прогнозируется, пик пока преодолевает Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы считаем, что да, прирост еще будет. Пока пик преодолевает Москва сегодня, остальные регионы в разной степени вовлеченности в этот эпидпроцесс, с разными цифрами по заболеваемости", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что обычно на пике эпидемии удельный вес вирусов гриппа в общем количестве выделенных вирусов всех респираторных инфекций составляет 70-80%, но на прошедшей неделе он составлял 52-53%.

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общество, здоровье - общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)