Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов
Сургутский район Югры получит 230 миллионов рублей на переселение из "фенольных" домов
Входная дверь в квартире жилого дома. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получит более 230 миллионов рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Мы подписали заявку на выделение средств из окружного и федерального бюджетов в общей сумме более 230 миллионов рублей. Деньги выделили на переселение жителей Сургутского района, проживающих в фенольных домах. На днях средства должны поступить", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сам Сургутский район софинансирует программу на сумму еще порядка 30 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести 50 квартир в поселке Белый Яр.
"Если все сложится, как задумали, и аукционы пройдут быстро, до нового года средства освоим… Мы всегда говорим о том, что нам есть что выкупать, а также стараемся осваивать средства на обеспечение жильем наших жителей в максимально короткие сроки", - подчеркнул глава муниципалитета.
Трубецкой отметил, что Югра стала пилотным проектом по расселению домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида, и пока финансы выделили только Сургутскому району.
Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.