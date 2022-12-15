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Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов - РИА Новости, 15.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221215/yugra-1838950648.html
Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов
Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов - РИА Новости, 15.12.2022
Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получит более 230 миллионов рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:51
2022-12-15T16:51
ханты-мансийский автономный округ
общество
югра
ханты-мансийский автономный округ
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получит более 230 миллионов рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Мы подписали заявку на выделение средств из окружного и федерального бюджетов в общей сумме более 230 миллионов рублей. Деньги выделили на переселение жителей Сургутского района, проживающих в фенольных домах. На днях средства должны поступить", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.Он добавил, что сам Сургутский район софинансирует программу на сумму еще порядка 30 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести 50 квартир в поселке Белый Яр.Трубецкой отметил, что Югра стала пилотным проектом по расселению домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида, и пока финансы выделили только Сургутскому району.Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.
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общество, югра, ханты-мансийский автономный округ, жилье
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, Жилье
16:51 15.12.2022
 
Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов

Сургутский район Югры получит 230 миллионов рублей на переселение из "фенольных" домов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВходная дверь в квартире жилого дома
Входная дверь в квартире жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Входная дверь в квартире жилого дома. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получит более 230 миллионов рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Мы подписали заявку на выделение средств из окружного и федерального бюджетов в общей сумме более 230 миллионов рублей. Деньги выделили на переселение жителей Сургутского района, проживающих в фенольных домах. На днях средства должны поступить", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сам Сургутский район софинансирует программу на сумму еще порядка 30 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести 50 квартир в поселке Белый Яр.
"Если все сложится, как задумали, и аукционы пройдут быстро, до нового года средства освоим… Мы всегда говорим о том, что нам есть что выкупать, а также стараемся осваивать средства на обеспечение жильем наших жителей в максимально короткие сроки", - подчеркнул глава муниципалитета.
Трубецкой отметил, что Югра стала пилотным проектом по расселению домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида, и пока финансы выделили только Сургутскому району.
Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоЮграХанты-Мансийский автономный округЖилье
 
 
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