https://ria.ru/20221215/yugra-1838950648.html

Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов

Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов - РИА Новости, 15.12.2022

Сургутский район Югры получит средства на переселение из "фенольных" домов

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получит более 230 миллионов рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:51

2022-12-15T16:51

2022-12-15T16:51

ханты-мансийский автономный округ

общество

югра

ханты-мансийский автономный округ

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получит более 230 миллионов рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Мы подписали заявку на выделение средств из окружного и федерального бюджетов в общей сумме более 230 миллионов рублей. Деньги выделили на переселение жителей Сургутского района, проживающих в фенольных домах. На днях средства должны поступить", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.Он добавил, что сам Сургутский район софинансирует программу на сумму еще порядка 30 миллионов рублей. На эти средства планируется приобрести 50 квартир в поселке Белый Яр.Трубецкой отметил, что Югра стала пилотным проектом по расселению домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида, и пока финансы выделили только Сургутскому району.Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, югра, ханты-мансийский автономный округ, жилье