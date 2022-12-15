https://ria.ru/20221215/yuan-1838971259.html

Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани

Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани - РИА Новости, 15.12.2022

Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани

Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:49

2022-12-15T17:49

2022-12-15T17:49

экономика

павел власов

тинькофф. кредитные системы

технологии

россия

юань

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от спроса на такие операции, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.Внести китайскую валюту в рамках пилотного проекта пока что можно будет в лишь части банкоматов. Однако в ближайшем будущем их станет больше в зависимости от спроса клиентов на операции с наличными юанями, отметили в банке."Тинькофф" оперативно реагирует на растущий спрос клиентов на операции с иностранной валютой. В сентябре запустили вклады в юанях, клиенты их приняли тепло и начали активно диверсифицировать свои накопления. Поэтому мы запустили прием наличных юаней в банкоматах Тинькофф", - прокомментировал это решение заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Павел Власов.

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экономика, павел власов, тинькофф. кредитные системы, технологии, россия, юань