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Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани - РИА Новости, 15.12.2022
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Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани - РИА Новости, 15.12.2022
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани
Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:49
2022-12-15T17:49
экономика
павел власов
тинькофф. кредитные системы
технологии
россия
юань
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от спроса на такие операции, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.Внести китайскую валюту в рамках пилотного проекта пока что можно будет в лишь части банкоматов. Однако в ближайшем будущем их станет больше в зависимости от спроса клиентов на операции с наличными юанями, отметили в банке."Тинькофф" оперативно реагирует на растущий спрос клиентов на операции с иностранной валютой. В сентябре запустили вклады в юанях, клиенты их приняли тепло и начали активно диверсифицировать свои накопления. Поэтому мы запустили прием наличных юаней в банкоматах Тинькофф", - прокомментировал это решение заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Павел Власов.
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экономика, павел власов, тинькофф. кредитные системы, технологии, россия, юань
Экономика, Павел Власов, Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Россия, Юань
17:49 15.12.2022
 
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани

Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани, пока внести валюту можно в части из них

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от спроса на такие операции, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Тинькофф расширил перечень операций с китайской валютой. Теперь клиентам доступен прием наличных юаней (CNY) в банкоматах Тинькофф", - сказано в сообщении.
Внести китайскую валюту в рамках пилотного проекта пока что можно будет в лишь части банкоматов. Однако в ближайшем будущем их станет больше в зависимости от спроса клиентов на операции с наличными юанями, отметили в банке.
"Тинькофф" оперативно реагирует на растущий спрос клиентов на операции с иностранной валютой. В сентябре запустили вклады в юанях, клиенты их приняли тепло и начали активно диверсифицировать свои накопления. Поэтому мы запустили прием наличных юаней в банкоматах Тинькофф", - прокомментировал это решение заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Павел Власов.
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ЭкономикаПавел ВласовТинькофф. Кредитные СистемыТехнологииРоссияЮань
 
 
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