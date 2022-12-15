https://ria.ru/20221215/yuan-1838971259.html
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани - РИА Новости, 15.12.2022
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани
Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:49
2022-12-15T17:49
2022-12-15T17:49
экономика
павел власов
тинькофф. кредитные системы
технологии
россия
юань
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от спроса на такие операции, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.Внести китайскую валюту в рамках пилотного проекта пока что можно будет в лишь части банкоматов. Однако в ближайшем будущем их станет больше в зависимости от спроса клиентов на операции с наличными юанями, отметили в банке."Тинькофф" оперативно реагирует на растущий спрос клиентов на операции с иностранной валютой. В сентябре запустили вклады в юанях, клиенты их приняли тепло и начали активно диверсифицировать свои накопления. Поэтому мы запустили прием наличных юаней в банкоматах Тинькофф", - прокомментировал это решение заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Павел Власов.
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экономика, павел власов, тинькофф. кредитные системы, технологии, россия, юань
Экономика, Павел Власов, Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Россия, Юань
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани
Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани, пока внести валюту можно в части из них