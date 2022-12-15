Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой

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Вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на "Ярс" стационарного базирования.