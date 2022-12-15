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Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой - РИА Новости, 15.12.2022
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Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой
Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой - РИА Новости, 15.12.2022
Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой
Вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на "Ярс" стационарного базирования.
2022-12-15T09:53
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Перевооружение на «Ярсы»: боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты
Вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на «Ярс» стационарного базирования.
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видео, ракета
Видео, Ракета
Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой
Вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на "Ярс" стационарного базирования.
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09:53 15.12.2022
 

Перевооружение на "Ярсы": боевое дежурство ракеты под Калугой

Читать ria.ru в
Вторую за два дня межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" поставили на вооружение в Калужской области. В Минобороне подчеркнули, что Козельское соединение стало первым, которое перевооружат на "Ярс" стационарного базирования.
 
 
 
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