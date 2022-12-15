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Вторая за два дня МБР "Ярс" встала на дежурство в Козельском соединении
Вторая за два дня МБР "Ярс" встала на дежурство в Козельском соединении - РИА Новости, 15.12.2022
Вторая за два дня МБР "Ярс" встала на дежурство в Козельском соединении
Вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" стационарного шахтного базирования встала на боевое дежурство в Козельском ракетном... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:05
2022-12-15T05:05
2022-12-15T05:05
безопасность
россия
калужская область
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" стационарного шахтного базирования встала на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России."В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - сообщили в ведомстве.В среду Минобороны опубликовало видео загрузки в шахту первого "Ярса".В Минобороны напомнили, что Козельское соединение стало первым в Ракетных войсках стратегического назначения, которое перевооружают на "Ярс" стационарного базирования. Ракета загружается в шахту специальным транспортно-загрузочным агрегатом, операция занимает несколько часов.Выполнение плана по перевооружению РВСН на 2022 год позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и нарастить возможности в выполнении поставленных задач. Помимо оснащения новыми ракетными комплексами, в РВСН создают социальную инфраструктуру для улучшения условий несения боевого дежурства.
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безопасность, россия, калужская область, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Калужская область, Ракетные войска стратегического назначения
Вторая за два дня МБР "Ярс" встала на дежурство в Козельском соединении
Минобороны России: вторая за два дня МБР "Ярс" встала на дежурство в Козельском соединении