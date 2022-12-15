https://ria.ru/20221215/yakutiya-1838798735.html

Якутия вышла в лидеры по росту промышленного производства в ДФО

Якутия вышла в лидеры по росту промышленного производства в ДФО - РИА Новости, 15.12.2022

Якутия вышла в лидеры по росту промышленного производства в ДФО

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкционное давление, в ряде регионов Российской Федерации наблюдается позитивная динамика... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:47

2022-12-15T10:47

2022-12-15T10:47

республика саха (якутия)

айсен николаев

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкционное давление, в ряде регионов Российской Федерации наблюдается позитивная динамика социально-экономических показателей. В частности, одним из наиболее динамично развивающихся регионов Дальнего Востока является Республика Саха (Якутия). Республика формирует 22% совокупного объема валового регионального продукта Дальнего Востока и сохраняет лидирующие позиции по объему ВРП. Объем ВРП в 2021 году оценивается в 1622 миллиарда рублей с реальным ростом на 20,7% к 2020 году. В 2022 году большинство макроэкономических показателей Якутии улучшаются, а темпы роста некоторых из них самые высокие в Дальневосточном федеральном округе.Якутия - лидер по темпам роста промышленного производства в ДФООдной из ключевых сфер экономики республики является промышленный сектор. По итогам девяти месяцев текущего года, по данным Росстата, объем промышленного производства в регионе увеличился на 12,7%. Это самый высокий результат из всех регионов Дальневосточного федерального округа и шестое по величине значение среди всех субъектов РФ. Для сравнения, во втором по темпам роста промышленного производства регионе ДФО – Республике Бурятия – индекс промышленного производства составил 107,3%, а в третьем – Забайкальском крае – 104,5%.Среди отраслей промышленности региона можно выделить добычу полезных ископаемых, где по итогам девяти месяцев 2022 года рост составил 14%, что существенно выше, чем в других регионах ДФО. В частности, индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в январе – сентябре 2022 года в Хабаровском крае составил 106,7%, в Забайкальском крае – 105,4%, в Республике Бурятия – 104,4%, в Амурской области – 101,9%, в Магаданской области – 101,2%, в Приморском крае – 94,3%, в Камчатском крае – 92,7%, в Еврейской автономной области – 90,9%, в Чукотском автономном округе – 85,5% и в Сахалинской области – 73,5%. Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в Республике Саха (Якутия) по итогам трех кварталов 2022 года самый высокий среди регионов ДФО и существенно выше общероссийского показателя. В частности, высокая динамика отмечается в добыче угля (+28,3%).Помимо добывающей сферы, в республике активно развиваются и обрабатывающие производства. По итогам девяти месяцев текущего года рост в сфере обработки составил 5,6%, что выше общего значения по ДФО. Высокая динамика наблюдается в производстве химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в производстве кокса и нефтепродуктов, напитков и текстильных изделий.Активное развитие экономики трудно себе представить без поступления инвестиций. По итогам девяти месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия), по данным Росстата, составил 302,1 миллиарда рублей. Это является первым по величине значением среди всех регионов Дальневосточного федерального округа. При этом рост объема инвестиций в республике по итогам января-сентября текущего года на уровне 9,3%, что выше общероссийского показателя на 3,4%. По итогам девяти месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал сложился в сумме 302,1 миллиарда рублей, что на 9,3% выше уровня января-сентября 2021 года в сопоставимых ценах.В дальнейшем можно ожидать позитивной динамики поступления инвестиций в экономику республики. В частности, как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, на VII Восточном экономическом форуме было подписано более 30 соглашений на общую сумму почти 330 миллиардов рублей, которые ближайшие годы будут вложены в экономику республики. Среди подписанных документов можно выделить соглашение между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды России, Росатомом и Якутией о развитии горнопромышленного кластера в арктической зоне республики. В ближайшие годы этот кластер должен стать одним драйверов развития арктической зоны не только Якутии, но и всей страны.Темпы роста строительной отрасли в Якутии - выше общероссийского уровняДинамичное развитие инвестиционных проектов находит свое отражение в строительной сфере республики. По итогам девяти месяцев 2022 года, по данным Росстата, объем строительных работ в регионе увеличился на 27,7% (109,3 миллиарда рублей). Это существенно выше показателя по ДФО и общероссийского показателя. Высокая динамика также отмечается в сфере жилищного строительства. По итогам января-сентября текущего года рост в данной сфере в Якутии составил 42,2% (356,5 тысяч квадратных метров), что также превышает значение по округу и в целом по Российской Федерации.В республике реализуется программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", в рамках которой в 2022 году из аварийного жилья расселили порядка 22 тысяч человек, а до конца года расселят ещё 3 тысячи человек. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. В 2022 году планируется расселить 461 тысячу квадратных метров аварийного жилищного фонда, из которых уже расселено 408 тысяч квадратных метров.Всего с 2019 года по данной программе расселены свыше 18 тысяч жильцов аварийных домов, построено 130 многоквартирных домов. Более 2,7 тысячи семей получили выплаты на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей. Согласно программе, у граждан есть право выбрать либо новую квартиру, либо денежную компенсацию. До 2025 года планируется ликвидировать аварийное жилье общей площадью 1,14 миллиона квадратных метров и переселить более 61 тысячи граждан.Положительная динамика в ключевых сферах экономики способствует повышению уровня жизни населенияВ Рейтинге регионов по благосостоянию семей по итогам 2021 года, подготовленным агентством "РИА Рейтинг", Республика Саха (Якутия) входит в десятку лидеров, занимая девятое место среди всех субъектов РФ.По данным Росстата, рост реальных денежных доходов населения в Якутии по итогам первого полугодия 2022 года составил 2,9%. Это выше показателя по ДФО и общероссийского показателя. Если же посмотреть квартальную динамику, то рост был еще более существенный. Реальные денежные доходы населения в республике во втором квартале 2022 года были выше, чем в первом квартале на 14,2%.Позитивно характеризует развитие экономики и социальной сферы республики и стабильная ситуация в секторе розничной торговли. По итогам января-сентября 2022 года оборот розничной торговли в Якутии хоть и не намного, но вырос - на 0,7% (216 миллиардов рублей). При этом как в ДФО, так и в целом по РФ оборот розничной торговли сократился.Развитие экономики способствует снижению безработицы. По итогам июля-сентября 2022 года уровень безработицы в Республике Саха (Якутия) снизился и составил 6%. При этом по итогам аналогичного периода прошлого года данный показатель был на уровне 6,5%. Безработица в республике стабильно снижается, начиная с марта-мая текущего года.Дальнейшее развитие промышленного, строительного сектора республики, привлечение дополнительных инвестиций в различные отрасли экономики должно способствовать сохранению роста уровня жизни населения.

https://ria.ru/20221124/yakutiya-1833868095.html

https://ria.ru/20221125/rudnik-1834211983.html

https://ria.ru/20221129/shkola-1835029245.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев