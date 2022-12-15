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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 15.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области

Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:57

2022-12-15T08:57

2022-12-15T08:57

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

николаевская область

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм"."Сообщают о взрыве в Очакове Николаевской области, а также в Херсоне (находится под контролем украинских военных – ред.). Местные Telegram-каналы пишут об обстреле из РСЗО", - сообщает издание в своем телеграм-канале.Другие подробности на данный момент не приводятся.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838690776.html

херсон

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, николаевская область