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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/vzryv-1838775613.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области
Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:57
2022-12-15T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
николаевская область
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм"."Сообщают о взрыве в Очакове Николаевской области, а также в Херсоне (находится под контролем украинских военных – ред.). Местные Telegram-каналы пишут об обстреле из РСЗО", - сообщает издание в своем телеграм-канале.Другие подробности на данный момент не приводятся.
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херсон
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в мире, херсон, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Николаевская область
08:57 15.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области

Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о взрыве в Очакове Николаевской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РСЗО "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм".
"Сообщают о взрыве в Очакове Николаевской области, а также в Херсоне (находится под контролем украинских военных – ред.). Местные Telegram-каналы пишут об обстреле из РСЗО", - сообщает издание в своем телеграм-канале.
Другие подробности на данный момент не приводятся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонНиколаевская область
 
 
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