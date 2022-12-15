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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области
Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:57
2022-12-15T08:57
2022-12-15T08:57
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
николаевская область
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Взрыв произошел в городе Очаков Николаевской области, сообщает украинское издание "Клименко тайм"."Сообщают о взрыве в Очакове Николаевской области, а также в Херсоне (находится под контролем украинских военных – ред.). Местные Telegram-каналы пишут об обстреле из РСЗО", - сообщает издание в своем телеграм-канале.Другие подробности на данный момент не приводятся.
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РИА Новости
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в мире, херсон, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Очакове в Николаевской области
Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о взрыве в Очакове Николаевской области