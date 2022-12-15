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На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина - РИА Новости, 15.12.2022
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На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина
На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина - РИА Новости, 15.12.2022
На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступит с объемной и содержательной речью, рассказал... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:43
2022-12-15T12:43
владимир путин
денис мантуров
россия
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступит с объемной и содержательной речью, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие пройдет в видеорежиме."Главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути достижения национальных целей развития... Профильными будут два доклада - Дениса Мантурова и Алексея Дюмина... Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятия, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", - сказал Песков.
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владимир путин, денис мантуров, россия, политика
Владимир Путин, Денис Мантуров, Россия, Политика
12:43 15.12.2022
 
На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина

Песков: на онлайн-заседании Совета по нацпроектам ожидают объемное выступление Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступит с объемной и содержательной речью, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие пройдет в видеорежиме.
"Главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути достижения национальных целей развития... Профильными будут два доклада - Дениса Мантурова и Алексея Дюмина... Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятия, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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