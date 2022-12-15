https://ria.ru/20221215/vystuplenie-1838852105.html

На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина

На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина - РИА Новости, 15.12.2022

На заседании Совета по нацпроектам планируется объемное выступление Путина

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступит с объемной и содержательной речью, рассказал... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:43

2022-12-15T12:43

2022-12-15T12:43

владимир путин

денис мантуров

россия

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступит с объемной и содержательной речью, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие пройдет в видеорежиме."Главной темой рабочего дня президента будут национальные цели развития и пути достижения национальных целей развития... Профильными будут два доклада - Дениса Мантурова и Алексея Дюмина... Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятия, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221214/peremirie-1838574175.html

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владимир путин, денис мантуров, россия, политика