https://ria.ru/20221215/vybory-1839011337.html

Президент Перу призвала конгресс провести выборы как можно скорее

Президент Перу призвала конгресс провести выборы как можно скорее - РИА Новости, 15.12.2022

Президент Перу призвала конгресс провести выборы как можно скорее

Президент Перу Дина Болуарте под давлением общенационального протеста призвала парламент и правительство максимально сократить сроки подготовки к проведению... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:01

2022-12-15T21:01

2022-12-15T21:01

в мире

педро кастильо

перу

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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте под давлением общенационального протеста призвала парламент и правительство максимально сократить сроки подготовки к проведению внеочередных президентских выборов."Ни насилие, ни радикализм не положат конец законному и легитимному правительству. Здесь нет места страху, но есть место мужеству, единству и надежде для страны, которая заслуживает большего от своих политиков. По этой причине, в ответ на требование граждан, я хочу подтвердить предложение моего правительства об ускорении подготовки выборов. Отсюда я призываю конгресс принять оптимальные решения, чтобы сократить сроки, и провести необходимые реформы", - заявила политик на церемонии закрытия академического года в офицерской школе вооруженных сил.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.Протесты в Перу начались после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его задержания. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. Они перекрыли дороги, нападают на аэропорты и полицейские участки, нередко занимаются вандализмом. По последним данным минздрава, погибли восемь протестующих, пострадали более 170, из них 19 находятся в больницах. Правительство Перу объявило в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, которое позволяет использование вооруженных сил.

https://ria.ru/20221214/rezhim-1838730682.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу