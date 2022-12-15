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Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:31
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении - ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221215/putin-1838914967.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:31 15.12.2022)
 
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года

Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года на 2,5 процента

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении - ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:30
Путин: Россия будет выводить отношения с партнерами на новый уровень
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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