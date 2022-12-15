https://ria.ru/20221215/vvp-1838911874.html

Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года

Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022

Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года

Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:21

2022-12-15T15:31

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении - ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221215/putin-1838914967.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владимир путин