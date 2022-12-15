https://ria.ru/20221215/vvp-1838911874.html
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:21
2022-12-15T15:31
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам."По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении - ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221215/putin-1838914967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
15:21 15.12.2022 (обновлено: 15:31 15.12.2022)
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года
Путин спрогнозировал снижение ВВП России по итогам года на 2,5 процента
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Снижение ВВП РФ в текущем году может составить 2,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По итогам года прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал (о снижении - ред. на) 2,9%, но, вот, последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%", - сказал Путин.