https://ria.ru/20221215/vsu-1838968264.html

Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов

Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов - РИА Новости, 15.12.2022

Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:35

2022-12-15T17:35

2022-12-15T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью.Еще один генерал, по его словам, покончил с собой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, валерий залужный, вооруженные силы украины