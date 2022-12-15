https://ria.ru/20221215/vsu-1838968264.html
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов - РИА Новости, 15.12.2022
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:35
2022-12-15T17:35
2022-12-15T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью.Еще один генерал, по его словам, покончил с собой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
17:35 15.12.2022 (обновлено: 18:56 15.12.2022)
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов
Главком украинских войск Залужный признался, что с февраля уволил десять генералов