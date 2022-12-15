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Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/vsu-1838968264.html
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов - РИА Новости, 15.12.2022
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:35
2022-12-15T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью.Еще один генерал, по его словам, покончил с собой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донбасс, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
17:35 15.12.2022 (обновлено: 18:56 15.12.2022)
 
Главком ВСУ признался, что уволил с начала спецоперации десять генералов

Главком украинских войск Залужный признался, что с февраля уволил десять генералов

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признался, что уволил с февраля 10 генералов, а один даже свел счеты с жизнью.

"С начала войны я уволил десять (генералов), потому что они не годились", - сказал Залужный в интервью изданию Economist.

Еще один генерал, по его словам, покончил с собой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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