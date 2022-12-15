https://ria.ru/20221215/vsu-1838918709.html

Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год

Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год - РИА Новости, 15.12.2022

Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год

Украина выступает против временного перемирия на Новый год, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:37

2022-12-15T15:37

2022-12-15T16:30

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина выступает против временного перемирия на Новый год, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.Как сказал военачальник, "полное прекращение огня" на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного "не останется на земле".При этом Громов назвал вопрос о временном перемирии "интересным".Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Киева никаких предложений о новогоднем перемирии. По его словам, сейчас эта тема не стоит на повестке дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.По словам президента, конечная задача спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838911987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, новый год