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Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/vsu-1838918709.html
Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год
Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год - РИА Новости, 15.12.2022
Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год
Украина выступает против временного перемирия на Новый год, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:37
2022-12-15T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
новый год
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина выступает против временного перемирия на Новый год, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.Как сказал военачальник, "полное прекращение огня" на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного "не останется на земле".При этом Громов назвал вопрос о временном перемирии "интересным".Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Киева никаких предложений о новогоднем перемирии. По его словам, сейчас эта тема не стоит на повестке дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.По словам президента, конечная задача спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838911987.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, новый год
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Новый год
15:37 15.12.2022 (обновлено: 16:30 15.12.2022)
 
Генштаб ВСУ выступил против временного прекращения огня на Новый год

Замглавы Генштаба ВСУ Громов выступил против временного прекращения огня на Новый год

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украина выступает против временного перемирия на Новый год, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Как сказал военачальник, "полное прекращение огня" на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного "не останется на земле".
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При этом Громов назвал вопрос о временном перемирии "интересным".
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала от Киева никаких предложений о новогоднем перемирии. По его словам, сейчас эта тема не стоит на повестке дня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
По словам президента, конечная задача спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНовый год
 
 
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