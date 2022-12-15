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В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии

В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 15.12.2022

В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии

В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:24

2022-12-15T12:24

политика

алан гаглоев

владимир путин

южная осетия

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли встреча с Гаглоевым в графике президента РФ.

https://ria.ru/20221214/obnovlenie-1838566157.html

южная осетия

россия

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политика, алан гаглоев, владимир путин, южная осетия, россия