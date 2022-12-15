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В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии
В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 15.12.2022
В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии
В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:24
2022-12-15T12:24
политика
алан гаглоев
владимир путин
южная осетия
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли встреча с Гаглоевым в графике президента РФ.
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политика, алан гаглоев, владимир путин, южная осетия, россия
Политика, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Южная Осетия, Россия
В Кремле пока не планируют встречу с президентом Южной Осетии
Песков: в графике Путина нет встречи с президентом Южной Осетии Гаглоевым