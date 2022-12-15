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ВСУ намеренно целятся по российским врачам, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
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ВСУ намеренно целятся по российским врачам, заявили в Минобороны
ВСУ намеренно целятся по российским врачам, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ намеренно целятся по российским врачам, заявили в Минобороны
ВСУ намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" начальник Главного военно-медицинского... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:06
2022-12-15T21:53
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
владимир путин
украина
донбасс
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.По его словам, из-за действий украинских военных с бортов многих российских санитарных транспортных средств убрали кресты.Тришкин уточнил, что медицинские подразделения перевели из палаток в здания с кирпичными или бетонными стенами.Глава управления подчеркнул, что среди медработников есть потери, поскольку, выполняя профессиональный долг на передовой, они "наравне со всеми военнослужащими могут попадать под обстрелы".Он обратил внимание на улучшение ситуации с оказанием первой помощи.В первую очередь это касается тех аптечек, которые носят с собой врачи, фельдшеры, санинструктора и стрелки-санитары.Тришкин также рассказал, что российские военные во время спецоперации получают преимущественно минно-взрывные раны — они составляют 70 процентов от общего числа ранений. По десять процентов приходится на заболевания, пулевые огнестрельные ранения и травмы.Кроме того, Тришкин отметил снижение доли пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях: с 27 процентов в первые три месяца боевых действий до 24 процентов сейчас. Около половины всех пациентов — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени. Больше 92 процентов случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже — из-за непроходимости дыхательных путей и совсем редко — из-за пневмоторакса, уточнил начальник медицинского управления военного ведомства.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221126/burdenko-1834386248.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин, украина, донбасс, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, В мире
21:06 15.12.2022 (обновлено: 21:53 15.12.2022)
 
ВСУ намеренно целятся по российским врачам, заявили в Минобороны

Минобороны: ВСУ намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВрачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ оперируют раненого местного жителя в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВСУ намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

"К сожалению, специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся, в том числе, и медицинские работники", — сказал он.

По его словам, из-за действий украинских военных с бортов многих российских санитарных транспортных средств убрали кресты.
Тришкин уточнил, что медицинские подразделения перевели из палаток в здания с кирпичными или бетонными стенами.
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Глава управления подчеркнул, что среди медработников есть потери, поскольку, выполняя профессиональный долг на передовой, они "наравне со всеми военнослужащими могут попадать под обстрелы".
Он обратил внимание на улучшение ситуации с оказанием первой помощи.
"Аптечки индивидуальные есть у каждого военнослужащего, с началом специальной военной операции мы их принципиально поменяли", — заявил Тришкин.
В первую очередь это касается тех аптечек, которые носят с собой врачи, фельдшеры, санинструктора и стрелки-санитары.
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Тришкин также рассказал, что российские военные во время спецоперации получают преимущественно минно-взрывные раны — они составляют 70 процентов от общего числа ранений. По десять процентов приходится на заболевания, пулевые огнестрельные ранения и травмы.
Кроме того, Тришкин отметил снижение доли пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях: с 27 процентов в первые три месяца боевых действий до 24 процентов сейчас. Около половины всех пациентов — в состоянии средней степени тяжести, остальные — в легкой степени.
Больше 92 процентов случаев, при которых военнослужащие погибают, связаны с неоказанной вовремя первой помощью. Чаще всего военные погибают из-за кровотечений, реже — из-за непроходимости дыхательных путей и совсем редко — из-за пневмоторакса, уточнил начальник медицинского управления военного ведомства.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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