https://ria.ru/20221215/vpk-1838921063.html
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК
Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:44
2022-12-15T15:44
2022-12-15T16:23
экономика
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы."Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу на перспективу. В этой связи необходимо ускорить и подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции. При этом, подчеркну, здесь недопустимы затягивание и формальный подход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
15:44 15.12.2022 (обновлено: 16:23 15.12.2022)
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК
Президент Путин призвал скорректировать параметры развития ВПК и гособоронзаказа
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы.
"Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу на перспективу. В этой связи необходимо ускорить и подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции. При этом, подчеркну, здесь недопустимы затягивание и формальный подход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.