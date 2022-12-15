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Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК
Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:44
2022-12-15T16:23
экономика
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы."Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу на перспективу. В этой связи необходимо ускорить и подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции. При этом, подчеркну, здесь недопустимы затягивание и формальный подход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
15:44 15.12.2022 (обновлено: 16:23 15.12.2022)
 
Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК

Президент Путин призвал скорректировать параметры развития ВПК и гособоронзаказа

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы.
"Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу на перспективу. В этой связи необходимо ускорить и подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции. При этом, подчеркну, здесь недопустимы затягивание и формальный подход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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