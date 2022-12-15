https://ria.ru/20221215/vpk-1838921063.html

Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК

Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК

Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:44

2022-12-15T15:44

2022-12-15T16:23

экономика

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать параметры развития ОПК и гособоронзаказа, затягивание и формальный подход здесь недопустимы."Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу на перспективу. В этой связи необходимо ускорить и подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции. При этом, подчеркну, здесь недопустимы затягивание и формальный подход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф