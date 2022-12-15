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Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача - РИА Новости, 15.12.2022
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Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача
Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача - РИА Новости, 15.12.2022
Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача
26 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия ВОЛЬВАЧА по итогам года. Мероприятие пройдет в формате видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал.
2022-12-15T10:56
2022-12-15T10:56
анонсы
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Задать вопрос Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:- представители СМИ.Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Подробная информация на сайте пресс-центра
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
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1
5
4.7
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60
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60
анонсы
Анонсы
10:56 15.12.2022
 

Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача

Читать ria.ru в
26 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия ВОЛЬВАЧА по итогам года. Мероприятие пройдет в формате видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал.
Задать вопрос

Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:
- представители СМИ.

Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?

Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Подробная информация на сайте пресс-центра
 
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