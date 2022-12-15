Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача
26 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия ВОЛЬВАЧА по итогам года. Мероприятие пройдет в формате видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал.
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Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:
- представители СМИ.
Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?
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Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:
- представители СМИ.
Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?
Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4
Подробная информация на сайте пресс-центра