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Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача

Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача - РИА Новости, 15.12.2022

Пресс-конференция замминистра экономического развития РФ Д. Вольвача

26 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия ВОЛЬВАЧА по итогам года. Мероприятие пройдет в формате видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал.

2022-12-15T10:56

2022-12-15T10:56

2022-12-15T10:56

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Задать вопрос Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:- представители СМИ.Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4Подробная информация на сайте пресс-центра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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