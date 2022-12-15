https://ria.ru/20221215/vodoemy-1838846286.html
В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности у рек и водоемов
В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности у рек и водоемов - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности у рек и водоемов
Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов, продолжают их круглосуточное патрулирование, ежедневно... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:32
2022-12-15T12:32
2022-12-15T12:32
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов, продолжают их круглосуточное патрулирование, ежедневно на дежурство заступают 350 спасателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на заседании Комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности."Для предотвращения происшествий, связанных с выходом людей на лед, на дежурство ежедневно заступают 350 спасателей поисково-спасательной службы на водных объектах. Толщина льда на внутренних водоемах составляет 23-25 сантиметров, на Москве-реке - от 2 до 20 сантиметров. Из-за резких перепадов температуры лед изменил структуру и представляет реальную угрозу, поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на акваторию, внимательно следить за детьми и домашними питомцами", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что о любом происшествии на воде следует незамедлительно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб "112"."Спасатели на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых. Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - около 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. В этих районах установлены соответствующие информационные щиты и знаки", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.
https://ria.ru/20221203/vodoem-1836073932.html
https://ria.ru/20221123/spasateli-1833318382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве усилили контроль соблюдения правил безопасности у рек и водоемов
Бирюков: в Москве усилен контроль соблюдения правил безопасности в районах рек и водоемов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности в районах столичных рек и водоемов, продолжают их круглосуточное патрулирование, ежедневно на дежурство заступают 350 спасателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на заседании Комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
"Для предотвращения происшествий, связанных с выходом людей на лед, на дежурство ежедневно заступают 350 спасателей поисково-спасательной службы на водных объектах. Толщина льда на внутренних водоемах составляет 23-25 сантиметров, на Москве-реке - от 2 до 20 сантиметров. Из-за резких перепадов температуры лед изменил структуру и представляет реальную угрозу, поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на акваторию, внимательно следить за детьми и домашними питомцами", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что о любом происшествии на воде следует незамедлительно сообщить по единому номеру вызова экстренных служб "112".
"Спасатели на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых. Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем - около 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. В этих районах установлены соответствующие информационные щиты и знаки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в зимний период спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час.