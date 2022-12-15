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В России выросли продажи водки - РИА Новости, 15.12.2022
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В России выросли продажи водки
В России выросли продажи водки - РИА Новости, 15.12.2022
В России выросли продажи водки
Объем розничных продаж водки в России за период с января по ноябрь 2022 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 68,845 миллиона... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:19
2022-12-15T18:19
алкоголь
экономика
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
водка
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объем розничных продаж водки в России за период с января по ноябрь 2022 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 68,845 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 11 месяцев вырос на 3,4%, до 193,323 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции в январе-ноябре увеличились на 52,9%, до 13,568 миллиона дал.Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 0,6%, до 48,192 миллиона, при этом ликерных вин - на 144,5%, до 655,2 тысяч дал, а шампанских и игристых - на 8,5%, до 14,9 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 4,5%, до 11,056 миллиона дал.
https://ria.ru/20221107/liker-1829747229.html
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алкоголь, экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), водка
Алкоголь, Экономика, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Водка
18:19 15.12.2022
 
В России выросли продажи водки

Росалкогольрегулирование: продажи водки в России за 11 месяцев выросли на шесть процентов

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объем розничных продаж водки в России за период с января по ноябрь 2022 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 68,845 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 11 месяцев вырос на 3,4%, до 193,323 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции в январе-ноябре увеличились на 52,9%, до 13,568 миллиона дал.
Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 0,6%, до 48,192 миллиона, при этом ликерных вин - на 144,5%, до 655,2 тысяч дал, а шампанских и игристых - на 8,5%, до 14,9 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 4,5%, до 11,056 миллиона дал.
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АлкогольЭкономикаРоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Водка
 
 
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