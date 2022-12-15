https://ria.ru/20221215/vladivostok-1838763060.html

Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих

Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих - РИА Новости, 15.12.2022

Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих

Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо, к моменту прибытия скорой помощи он был мертв. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:44

2022-12-15T05:44

2022-12-15T05:44

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо, к моменту прибытия скорой помощи он был мертв.Ранее в соцсетях появилась информация о внезапной смерти человека на проспекте Столетия во Владивостоке. Горожанин якобы упал на землю и пролежал около получаса, прежде чем кто-то вызвал скорую. Спасти мужчину не удалось, утверждалось в соцсетях.В самом колледже РИА Новости рассказали, что, согласно видеозаписи с камеры наблюдения, после падения мужчина остался лежать на улице, а горожане проходили и проезжали мимо него. Скорую помощь вызвал один из студентов колледжа.Полицейские информацией о случившемся пока не располагают, заявили в ГУВД Владивостока.

https://ria.ru/20221213/vladivostok-1838244321.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край