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Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих
Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих - РИА Новости, 15.12.2022
Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих
Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо, к моменту прибытия скорой помощи он был мертв. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:44
2022-12-15T05:44
2022-12-15T05:44
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо, к моменту прибытия скорой помощи он был мертв.Ранее в соцсетях появилась информация о внезапной смерти человека на проспекте Столетия во Владивостоке. Горожанин якобы упал на землю и пролежал около получаса, прежде чем кто-то вызвал скорую. Спасти мужчину не удалось, утверждалось в соцсетях.В самом колледже РИА Новости рассказали, что, согласно видеозаписи с камеры наблюдения, после падения мужчина остался лежать на улице, а горожане проходили и проезжали мимо него. Скорую помощь вызвал один из студентов колледжа.Полицейские информацией о случившемся пока не располагают, заявили в ГУВД Владивостока.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Во Владивостоке мужчина умер на улице, не найдя помощи у прохожих
Во Владивостоке мужчина умер после того, как упал на улице, а люди проходили мимо
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Мужчина упал посреди улицы во Владивостоке и лежал, пока горожане проходили мимо, к моменту прибытия скорой помощи он был мертв.
Ранее в соцсетях появилась информация о внезапной смерти человека на проспекте Столетия во Владивостоке. Горожанин якобы упал на землю и пролежал около получаса, прежде чем кто-то вызвал скорую. Спасти мужчину не удалось, утверждалось в соцсетях.
"Проспект Столетия Владивостока, 20а, найден мужчина у общежития (Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа приморского крайпотребсоюза - ред.) ... Как упал, вызывающие не видели. Смерть до прибытия", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Приморского края.
В самом колледже РИА Новости рассказали, что, согласно видеозаписи с камеры наблюдения, после падения мужчина остался лежать на улице, а горожане проходили и проезжали мимо него. Скорую помощь вызвал один из студентов колледжа.
Полицейские информацией о случившемся пока не располагают, заявили в ГУВД Владивостока.