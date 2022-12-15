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В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину
В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину - РИА Новости, 15.12.2022
В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину
Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:18
2022-12-15T11:18
2022-12-15T11:44
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оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ценим гуманитарные усилия организации системы ООН в различных регионах и странах мира. Однако, как представляется в данном конкретном случае, речь идёт вовсе не о благородных задачах оказания помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева", - сказала она в ходе брифинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Украина, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:18 15.12.2022 (обновлено: 11:44 15.12.2022)
В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину
Захарова: визит замгенсека ООН на Украину связан со стремлением политизировать ситуацию