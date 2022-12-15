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В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину - РИА Новости, 15.12.2022
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В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину
В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину - РИА Новости, 15.12.2022
В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину
Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:18
2022-12-15T11:44
в мире
россия
украина
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ценим гуманитарные усилия организации системы ООН в различных регионах и странах мира. Однако, как представляется в данном конкретном случае, речь идёт вовсе не о благородных задачах оказания помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева", - сказала она в ходе брифинга.
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в мире, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Украина, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:18 15.12.2022 (обновлено: 11:44 15.12.2022)
 
В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину

Захарова: визит замгенсека ООН на Украину связан со стремлением политизировать ситуацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ценим гуманитарные усилия организации системы ООН в различных регионах и странах мира. Однако, как представляется в данном конкретном случае, речь идёт вовсе не о благородных задачах оказания помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева", - сказала она в ходе брифинга.
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