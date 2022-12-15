https://ria.ru/20221215/vizit-1838810443.html

В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину

В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину - РИА Новости, 15.12.2022

В МИД прокомментировали визит замгенсека ООН на Украину

Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:18

2022-12-15T11:18

2022-12-15T11:44

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россия

украина

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса на Украину является стремлением политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы ценим гуманитарные усилия организации системы ООН в различных регионах и странах мира. Однако, как представляется в данном конкретном случае, речь идёт вовсе не о благородных задачах оказания помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева", - сказала она в ходе брифинга.

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)