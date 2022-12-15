https://ria.ru/20221215/vizit-1838774222.html
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года - РИА Новости, 15.12.2022
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:47
2022-12-15T08:47
2022-12-15T08:53
россия
южная осетия
алан гаглоев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790418483_0:164:3043:1877_1920x0_80_0_0_36ce79807a1dbff4443f665fc7888159.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов."Насколько я знаю, президент республики Алан Эдуардович Гаглоев в ближайшее время, до Нового года, планирует посетить Москву. Насколько я знаю, у него будут встречи с руководителями администрации президента и с федеральными министрами", - сказал Алборов.
https://ria.ru/20221205/osetiya-1836487062.html
россия
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790418483_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_a4d8ff3a0a643ccca5da926acdf5128c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, алан гаглоев, политика
Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Политика
08:47 15.12.2022 (обновлено: 08:53 15.12.2022)
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года
Президент Южной Осетии Гаглоев планирует посетить Россию до конца года