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Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года - РИА Новости, 15.12.2022
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Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года - РИА Новости, 15.12.2022
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:47
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россия
южная осетия
алан гаглоев
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов."Насколько я знаю, президент республики Алан Эдуардович Гаглоев в ближайшее время, до Нового года, планирует посетить Москву. Насколько я знаю, у него будут встречи с руководителями администрации президента и с федеральными министрами", - сказал Алборов.
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россия, южная осетия, алан гаглоев, политика
Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Политика
08:47 15.12.2022 (обновлено: 08:53 15.12.2022)
 
Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года

Президент Южной Осетии Гаглоев планирует посетить Россию до конца года

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в медиабанкПрезидента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в медиабанк
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов.
"Насколько я знаю, президент республики Алан Эдуардович Гаглоев в ближайшее время, до Нового года, планирует посетить Москву. Насколько я знаю, у него будут встречи с руководителями администрации президента и с федеральными министрами", - сказал Алборов.
Строевой смотр в Министерстве обороны Республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 17:54
В вооруженных силах Южной Осетии стартовала неделя боевой готовности
 
РоссияЮжная ОсетияАлан ГаглоевПолитика
 
 
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