https://ria.ru/20221215/vizit-1838774222.html

Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года

Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года - РИА Новости, 15.12.2022

Президент Южной Осетии посетит Россию до конца года

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:47

2022-12-15T08:47

2022-12-15T08:53

россия

южная осетия

алан гаглоев

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель парламента республики Алан Алборов."Насколько я знаю, президент республики Алан Эдуардович Гаглоев в ближайшее время, до Нового года, планирует посетить Москву. Насколько я знаю, у него будут встречи с руководителями администрации президента и с федеральными министрами", - сказал Алборов.

https://ria.ru/20221205/osetiya-1836487062.html

россия

южная осетия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная осетия, алан гаглоев, политика