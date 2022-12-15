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МИД Венгрии заявил, что не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе - РИА Новости, 15.12.2022
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МИД Венгрии заявил, что не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе
МИД Венгрии заявил, что не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе - РИА Новости, 15.12.2022
МИД Венгрии заявил, что не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе
Венгрия не проводит какой-либо специальной "политики вето" и голосует в Брюсселе только против тех предложений, которые противоречат ее национальным интересам,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:53
2022-12-15T13:53
в мире
петер сийярто
венгрия
еврокомиссия
евросоюз
мид венгрии
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия не проводит какой-либо специальной "политики вето" и голосует в Брюсселе только против тех предложений, которые противоречат ее национальным интересам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Что касается политики вето, то ее как таковой нет. Нет такого, что мы утром просыпаемся и думаем: так, на что бы еще такое сегодня наложить вето? ...Нет политики вето, что соответствует венгерским интересам, за то мы голосуем, если противоречит венгерским интересам, мы не голосуем", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди. Трансляция выступления велась в соцсетях.Он объяснил, что в Брюсселе для принятия решений необходим "консенсус, а не диктат", и хотя "Брюссель хотел бы, чтобы был диктат", в случае Венгрии он "этого не дождется".Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.
https://ria.ru/20221215/vengriya-1838830925.html
https://ria.ru/20221213/vengriya-1838215009.html
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в мире, петер сийярто, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, мид венгрии
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, МИД Венгрии
13:53 15.12.2022
 
МИД Венгрии заявил, что не проводит специальную "политику вето" в Евросоюзе

Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не проводит "политику вето" в ЕС, а отстаивает интересы

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия не проводит какой-либо специальной "политики вето" и голосует в Брюсселе только против тех предложений, которые противоречат ее национальным интересам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Что касается политики вето, то ее как таковой нет. Нет такого, что мы утром просыпаемся и думаем: так, на что бы еще такое сегодня наложить вето? ...Нет политики вето, что соответствует венгерским интересам, за то мы голосуем, если противоречит венгерским интересам, мы не голосуем", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди. Трансляция выступления велась в соцсетях.
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Он объяснил, что в Брюсселе для принятия решений необходим "консенсус, а не диктат", и хотя "Брюссель хотел бы, чтобы был диктат", в случае Венгрии он "этого не дождется".
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.
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