https://ria.ru/20221215/vengriya-1838830925.html

В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти

В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти - РИА Новости, 15.12.2022

В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти

Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:09

2022-12-15T12:09

2022-12-15T12:34

венгрия

катар

оман

экономика

цены на нефть

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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников... И нефть из Омана – это тоже реальная возможность в последующий период. Как можно больше источников, как можно больше маршрутов – это наша цель", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди"Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана", - сообщил глава МИД Венгрии после переговоров с оманским коллегой.Сийярто напомнил, что в среду в ходе его визита в Доху Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года.

https://ria.ru/20221213/zakupki-1838459315.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, катар, оман, экономика, цены на нефть