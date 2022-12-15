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В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти - РИА Новости, 15.12.2022
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В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти - РИА Новости, 15.12.2022
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти
Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:09
2022-12-15T12:34
венгрия
катар
оман
экономика
цены на нефть
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников... И нефть из Омана – это тоже реальная возможность в последующий период. Как можно больше источников, как можно больше маршрутов – это наша цель", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди"Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана", - сообщил глава МИД Венгрии после переговоров с оманским коллегой.Сийярто напомнил, что в среду в ходе его визита в Доху Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года.
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венгрия, катар, оман, экономика, цены на нефть
Венгрия, Катар, Оман, Экономика, Цены на нефть
12:09 15.12.2022 (обновлено: 12:34 15.12.2022)
 
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти

МИД Венгрии: соглашения с Катаром и Оманом не означают отказа от контрактов с Россией

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников... И нефть из Омана – это тоже реальная возможность в последующий период. Как можно больше источников, как можно больше маршрутов – это наша цель", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди
"Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана", - сообщил глава МИД Венгрии после переговоров с оманским коллегой.
Сийярто напомнил, что в среду в ходе его визита в Доху Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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ВенгрияКатарОманЭкономикаЦены на нефть
 
 
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