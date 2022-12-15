https://ria.ru/20221215/vengriya-1838830925.html
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти - РИА Новости, 15.12.2022
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти
Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:09
2022-12-15T12:09
2022-12-15T12:34
венгрия
катар
оман
экономика
цены на нефть
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников... И нефть из Омана – это тоже реальная возможность в последующий период. Как можно больше источников, как можно больше маршрутов – это наша цель", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди"Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана", - сообщил глава МИД Венгрии после переговоров с оманским коллегой.Сийярто напомнил, что в среду в ходе его визита в Доху Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, катар, оман, экономика, цены на нефть
Венгрия, Катар, Оман, Экономика, Цены на нефть
12:09 15.12.2022 (обновлено: 12:34 15.12.2022)
В Венгрии прокомментировали соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти
МИД Венгрии: соглашения с Катаром и Оманом не означают отказа от контрактов с Россией
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Соглашения с Катаром и Оманом о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников... И нефть из Омана – это тоже реальная возможность в последующий период. Как можно больше источников, как можно больше маршрутов – это наша цель", - сказал Сийярто на пресс-конференции с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди
"Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана", - сообщил глава МИД Венгрии после переговоров с оманским коллегой.
Сийярто напомнил, что в среду в ходе его визита в Доху
Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года.