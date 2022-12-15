https://ria.ru/20221215/vatikan-1838850036.html

МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах

МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах - РИА Новости, 15.12.2022

МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах

Ватикан направил по дипломатическим каналам обращение с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах, сообщила официальный... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:38

2022-12-15T12:38

2022-12-15T15:00

россия

ватикан

в мире

мария захарова

пьетро паролин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

папа римский

религия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ватикан направил по дипломатическим каналам обращение с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга. В конце ноября понтифик в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость во время спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят."По дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика. В этом обращении говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира", — уточнила дипломат.По ее словам, умение признавать собственные ошибки все реже встречается в современном международном общении. Вместе с тем эта ситуация показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести, "такой подход вызывает искреннее уважение"."Считаем, что инцидент исчерпан и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом", — подытожила Захарова.Высказывание папы римского вызвало волну критики в России. Так, глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал слова понтифика о жестокости бурят недобрыми. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что такое высказывание прозвучало как минимум странно. Он подчеркнул, что военные республики с честью выполняют свой долг, стараясь беречь и защищать мирное население, а также с человечностью относиться к военнопленным.Инцидент прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что папе римскому должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221207/papa-1836927095.html

https://ria.ru/20221212/voennoplennye-1838025217.html

https://ria.ru/20221202/plennye-1835887464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ватикан, в мире, мария захарова, пьетро паролин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), папа римский, украина, дамба аюшеев