12:38 15.12.2022 (обновлено: 15:00 15.12.2022)
МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах
МИД России сообщил об извинениях Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Ватикан направил по дипломатическим каналам обращение с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга.
В конце ноября понтифик в интервью журналу Amerika, который издает орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость во время спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурят.
"По дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика. В этом обращении говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира", — уточнила дипломат.
По ее словам, умение признавать собственные ошибки все реже встречается в современном международном общении. Вместе с тем эта ситуация показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести, "такой подход вызывает искреннее уважение".
"Считаем, что инцидент исчерпан и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом", — подытожила Захарова.
Высказывание папы римского вызвало волну критики в России. Так, глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал слова понтифика о жестокости бурят недобрыми. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что такое высказывание прозвучало как минимум странно. Он подчеркнул, что военные республики с честью выполняют свой долг, стараясь беречь и защищать мирное население, а также с человечностью относиться к военнопленным.
Инцидент прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив, что папе римскому должно быть стыдно за незнание, как мусульмане относятся к противнику.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.