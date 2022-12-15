https://ria.ru/20221215/uzel-1838928894.html

Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла

Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла - РИА Новости, 15.12.2022

Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла

Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:04

2022-12-15T16:04

2022-12-15T16:05

экономика

владимир путин

россия

дальний восток

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, планируется запускать новые проекты и успешно решать общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока."Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию.

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экономика, владимир путин, россия, дальний восток