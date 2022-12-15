https://ria.ru/20221215/uzel-1838928894.html
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла - РИА Новости, 15.12.2022
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла
Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:04
2022-12-15T16:04
2022-12-15T16:05
экономика
владимир путин
россия
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150175/07/1501750729_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_29a5fb21da1bbcbc3fce3c5fe573b0c8.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, планируется запускать новые проекты и успешно решать общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока."Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию.
https://ria.ru/20221215/trassy-1838923235.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150175/07/1501750729_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_a884303b608ac17359be7b0960fb4dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, дальний восток
Экономика, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток
16:04 15.12.2022 (обновлено: 16:05 15.12.2022)
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла
Путин: Россия не снимет с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла