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Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла - РИА Новости, 15.12.2022
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла
Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:04
2022-12-15T16:05
экономика
владимир путин
россия
дальний восток
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, планируется запускать новые проекты и успешно решать общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока."Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию.
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экономика, владимир путин, россия, дальний восток
Экономика, Владимир Путин, Россия, Дальний Восток
16:04 15.12.2022 (обновлено: 16:05 15.12.2022)
 
Путин подчеркнул значимость скорого создания мурманского транспортного узла

Путин: Россия не снимет с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла

© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в медиабанкГород Мурманск
Город Мурманск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание мурманского транспортного узла, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, планируется запускать новые проекты и успешно решать общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока.
"Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию.
Дорога в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:48
Путин призвал наращивать темпы проведения ремонтных работ на дорогах
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДальний Восток
 
 
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