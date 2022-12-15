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Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221215/utechka-1838971960.html
Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов
Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022
Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов
Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов, однако банковские и платежные данные не были затронуты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:53
2022-12-15T18:16
россия
туризм
персональные данные
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туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов, однако банковские и платежные данные не были затронуты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены данные о зарегистрированных пользователях, клиентах и купленных ими турах сервиса Level.Travel."Служба безопасности сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернет были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований ... утечка не затронула банковские и платежные данные, а также данные для входа в личные кабинеты пользователей. Номера карт и пароли не хранятся сервисом и находятся в безопасности", - говорится в сообщении.Компания проводит внутреннее расследование инцидента и "принимает все необходимые меры для устранения последствий". "Личные учетные записи и доступы к ним остаются конфиденциальными, а всем пользователям, чьи контактные данные были опубликованы, мы направим рекомендации по повышению безопасности их аккаунтов", - отмечается в сообщении."Команда сервиса приносит свои извинения всем пользователям. Удобство и безопасность остаются ключевыми приоритетами Level.Travel. Мы регулярно проводим аудиты наших систем на предмет информационной безопасности с привлечением сертифицированных организаций и примем все необходимые меры по дальнейшему обеспечению безопасности данных по результатам внутреннего расследования", - добавляется в сообщении.В это же время клиентам сервиса на почту начали приходить сообщения о том, что их пароль для авторизации был сброшен. Пользователям предлагается продолжить вход в свой личный кабинет с помощью смс-подтверждения или установить новый пароль."В рамках усиления мер безопасности сбросили пароли пользователям, у которых они давно не менялись. Сервис не хранит у себя и не видит пароли пользователей, но может инициировать процедуру смены пароля. Так, например, работают кнопки "забыл пароль" в большинстве онлайн-сервисов. По кнопке из своего письма вы можете задать новый пароль для своего аккаунта", - пояснили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
https://ria.ru/20221214/shtraf-1838519186.html
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россия, персональные данные, происшествия, туризм, новости - туризм
Россия, Туризм, персональные данные, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
17:53 15.12.2022 (обновлено: 18:16 15.12.2022)
 
Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов

Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов, однако банковские и платежные данные не были затронуты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены данные о зарегистрированных пользователях, клиентах и купленных ими турах сервиса Level.Travel.
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"Служба безопасности сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернет были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований ... утечка не затронула банковские и платежные данные, а также данные для входа в личные кабинеты пользователей. Номера карт и пароли не хранятся сервисом и находятся в безопасности", - говорится в сообщении.
Компания проводит внутреннее расследование инцидента и "принимает все необходимые меры для устранения последствий". "Личные учетные записи и доступы к ним остаются конфиденциальными, а всем пользователям, чьи контактные данные были опубликованы, мы направим рекомендации по повышению безопасности их аккаунтов", - отмечается в сообщении.
"Команда сервиса приносит свои извинения всем пользователям. Удобство и безопасность остаются ключевыми приоритетами Level.Travel. Мы регулярно проводим аудиты наших систем на предмет информационной безопасности с привлечением сертифицированных организаций и примем все необходимые меры по дальнейшему обеспечению безопасности данных по результатам внутреннего расследования", - добавляется в сообщении.
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В это же время клиентам сервиса на почту начали приходить сообщения о том, что их пароль для авторизации был сброшен. Пользователям предлагается продолжить вход в свой личный кабинет с помощью смс-подтверждения или установить новый пароль.
"В рамках усиления мер безопасности сбросили пароли пользователям, у которых они давно не менялись. Сервис не хранит у себя и не видит пароли пользователей, но может инициировать процедуру смены пароля. Так, например, работают кнопки "забыл пароль" в большинстве онлайн-сервисов. По кнопке из своего письма вы можете задать новый пароль для своего аккаунта", - пояснили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
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