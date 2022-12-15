https://ria.ru/20221215/utechka-1838971960.html

Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов

Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов - РИА Новости, 15.12.2022

Сервис Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов

Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов, однако банковские и платежные данные не были затронуты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:53

2022-12-15T17:53

2022-12-15T18:16

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов, однако банковские и платежные данные не были затронуты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены данные о зарегистрированных пользователях, клиентах и купленных ими турах сервиса Level.Travel."Служба безопасности сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернет были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований ... утечка не затронула банковские и платежные данные, а также данные для входа в личные кабинеты пользователей. Номера карт и пароли не хранятся сервисом и находятся в безопасности", - говорится в сообщении.Компания проводит внутреннее расследование инцидента и "принимает все необходимые меры для устранения последствий". "Личные учетные записи и доступы к ним остаются конфиденциальными, а всем пользователям, чьи контактные данные были опубликованы, мы направим рекомендации по повышению безопасности их аккаунтов", - отмечается в сообщении."Команда сервиса приносит свои извинения всем пользователям. Удобство и безопасность остаются ключевыми приоритетами Level.Travel. Мы регулярно проводим аудиты наших систем на предмет информационной безопасности с привлечением сертифицированных организаций и примем все необходимые меры по дальнейшему обеспечению безопасности данных по результатам внутреннего расследования", - добавляется в сообщении.В это же время клиентам сервиса на почту начали приходить сообщения о том, что их пароль для авторизации был сброшен. Пользователям предлагается продолжить вход в свой личный кабинет с помощью смс-подтверждения или установить новый пароль."В рамках усиления мер безопасности сбросили пароли пользователям, у которых они давно не менялись. Сервис не хранит у себя и не видит пароли пользователей, но может инициировать процедуру смены пароля. Так, например, работают кнопки "забыл пароль" в большинстве онлайн-сервисов. По кнопке из своего письма вы можете задать новый пароль для своего аккаунта", - пояснили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

https://ria.ru/20221214/shtraf-1838519186.html

https://ria.ru/20221209/vkusvill-1837655033.html

https://ria.ru/20221207/dannye-1837044115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, персональные данные, происшествия, туризм, новости - туризм