https://ria.ru/20221215/uss-1838990980.html

США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса

США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 15.12.2022

США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса

США в четверг ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:55

2022-12-15T18:55

2022-12-15T18:55

в мире

артем усс

сша

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санкции

санкции в отношении россии

красноярский край

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство финансов.Под санкции попал и сам красноярский губернатор Александр Усс.Задержанный в Италии Артем Усс в начале декабря был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.

https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html

https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980416.html

сша

милан

италия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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