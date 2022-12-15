США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса
США ввели санкции против задержанного в Милане сына красноярского губернатора Усса Артема
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство финансов.
Под санкции попал и сам красноярский губернатор Александр Усс.
Задержанный в Италии Артем Усс в начале декабря был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.
В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.
Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.
Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.