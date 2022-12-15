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США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 15.12.2022
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США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса
США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса
США в четверг ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:55
2022-12-15T18:55
в мире
артем усс
сша
милан
италия
санкции
санкции в отношении россии
красноярский край
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство финансов.Под санкции попал и сам красноярский губернатор Александр Усс.Задержанный в Италии Артем Усс в начале декабря был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.
https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980416.html
сша
милан
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в мире, артем усс, сша, милан, италия, санкции, санкции в отношении россии, красноярский край, александр усс, министерство финансов сша
В мире, Артем Усс, США, Милан, Италия, Санкции, Санкции в отношении России, Красноярский край, Александр Усс, Министерство финансов США
18:55 15.12.2022
 
США ввели санкции против сына красноярского губернатора Усса

США ввели санкции против задержанного в Милане сына красноярского губернатора Усса Артема

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против ранее задержанного в Милане Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса, сообщило американское министерство финансов.
Под санкции попал и сам красноярский губернатор Александр Усс.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 20:09
США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса
Задержанный в Италии Артем Усс в начале декабря был переведен под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда. За неделю до этого Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса-младшего под домашний арест при условии ношения им электронного браслета.
В США Уссу и еще пяти гражданам РФ предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он содержался в тюрьме северного города Бусто-Арсицио.
Ранее американская сторона направила в миланский суд материалы по делу Усса для проведения процесса о его экстрадиции. Позже прокуратура Милана передала в суд положительное заключение по данному вопросу. Окончательное решение по делу об экстрадиции Усса должен принять суд Милана, а затем минюст Италии.
Сам Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:27
США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов
 
В миреАртем УссСШАМиланИталияСанкцииСанкции в отношении РоссииКрасноярский крайАлександр УссМинистерство финансов США
 
 
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