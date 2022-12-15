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В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского
В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского - РИА Новости, 15.12.2022
В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского
Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет повредил построенные в начале XVII века Великие южные ворота храма То-дзи в японском городе Киото, которые входят в список... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:11
2022-12-15T11:11
2022-12-15T11:11
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киото (префектура)
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет повредил построенные в начале XVII века Великие южные ворота храма То-дзи в японском городе Киото, которые входят в список культурного наследия страны.По данным агентства Киодо, полицейские были вызваны к храму около 04.30 по местному времени (22.30 среды мск) после того, как дежуривший в святилище охранник обнаружил мужчину, который бил по воротам. Когда сотрудники правопорядка попытались усмирить нарушителя, он плюнул на одного из них, за что был задержан по подозрению в препятствовании исполнению обязанностей полиццейских.В ходе осмотра на дереве Великих южных ворот храма были обнаружены несколько вмятин, после чего в отношении задержанного было начато расследование по подозрению в нарушении закона о защите объектов культурного значения.Великие южные ворота То-дзи в Киото были построены в 1601 году. Сам храм был внесли Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.
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киото (префектура)
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РИА Новости
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новости культуры, киото (префектура), юнеско, япония
Культура, Новости культуры, Киото (префектура), ЮНЕСКО, Япония
В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского
В Киото мужчина повредил Великие южные ворота храма То-дзи и плюнул в полицейского
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет повредил построенные в начале XVII века Великие южные ворота храма То-дзи в японском городе Киото, которые входят в список культурного наследия страны.
По данным агентства Киодо, полицейские были вызваны к храму около 04.30 по местному времени (22.30 среды мск) после того, как дежуривший в святилище охранник обнаружил мужчину, который бил по воротам. Когда сотрудники правопорядка попытались усмирить нарушителя, он плюнул на одного из них, за что был задержан по подозрению в препятствовании исполнению обязанностей полиццейских.
В ходе осмотра на дереве Великих южных ворот храма были обнаружены несколько вмятин, после чего в отношении задержанного было начато расследование по подозрению в нарушении закона о защите объектов культурного значения.
Великие южные ворота То-дзи в Киото были построены в 1601 году. Сам храм был внесли Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.