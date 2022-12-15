https://ria.ru/20221215/unesco-1838796656.html

В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского

В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского - РИА Новости, 15.12.2022

В Японии мужчина повредил старинные ворота храма и плюнул в полицейского

Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет повредил построенные в начале XVII века Великие южные ворота храма То-дзи в японском городе Киото, которые входят в список... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:11

2022-12-15T11:11

2022-12-15T11:11

культура

новости культуры

киото (префектура)

юнеско

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838800918_0:94:2500:1501_1920x0_80_0_0_ec3a6f78a9a25c994fa90a293e501a08.jpg

ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет повредил построенные в начале XVII века Великие южные ворота храма То-дзи в японском городе Киото, которые входят в список культурного наследия страны.По данным агентства Киодо, полицейские были вызваны к храму около 04.30 по местному времени (22.30 среды мск) после того, как дежуривший в святилище охранник обнаружил мужчину, который бил по воротам. Когда сотрудники правопорядка попытались усмирить нарушителя, он плюнул на одного из них, за что был задержан по подозрению в препятствовании исполнению обязанностей полиццейских.В ходе осмотра на дереве Великих южных ворот храма были обнаружены несколько вмятин, после чего в отношении задержанного было начато расследование по подозрению в нарушении закона о защите объектов культурного значения.Великие южные ворота То-дзи в Киото были построены в 1601 году. Сам храм был внесли Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

https://ria.ru/20221213/banksy-1838443434.html

киото (префектура)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, киото (префектура), юнеско, япония