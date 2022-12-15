Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/ukrytiya-1838970646.html
В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря
В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря
Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:47
2022-12-15T17:50
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин."По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится. Она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют именно вот эти простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие от поражающих факторов до 15 миллионов человек", – сказал Полетыкин, выступая на заседании Мособлдумы.Он добавил, что такие укрытия могут защитить людей от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов.По стандарту, как рассказал начальник подмосковного главка МЧС, в каждом укрытии должны быть свет, розетка, питьевая вода и места для сидения. Находиться в укрытии максимум можно в течение часа. При этом обозначений мест, где расположены укрытия, пока не будет.
https://realty.ria.ru/20221215/mchs-1838801500.html
https://ria.ru/20221215/led-1838956524.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская областная дума
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская областная дума
17:47 15.12.2022 (обновлено: 17:50 15.12.2022)
 
В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря

ГУ МЧС: в Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах и ТЦ к 25 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин.
"По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится. Она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют именно вот эти простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие от поражающих факторов до 15 миллионов человек", – сказал Полетыкин, выступая на заседании Мособлдумы.
Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Кольцо в Челябинске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 10:54
МЧС хочет провести проверки всех крупных торговых центров и складов в РФ
Он добавил, что такие укрытия могут защитить людей от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов.
По стандарту, как рассказал начальник подмосковного главка МЧС, в каждом укрытии должны быть свет, розетка, питьевая вода и места для сидения. Находиться в укрытии максимум можно в течение часа. При этом обозначений мест, где расположены укрытия, пока не будет.
Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 17:08
МЧС предупредило о запрете выходить на лед, если он тоньше 15 сантиметров
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала