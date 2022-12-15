https://ria.ru/20221215/ukrytiya-1838970646.html

В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря

В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря - РИА Новости, 15.12.2022

В Подмосковье подготовят укрытия во всех многоквартирных домах к 25 декабря

Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:47

2022-12-15T17:47

2022-12-15T17:50

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская областная дума

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Укрытия в многоквартирных домах и торговых центрах Подмосковья приведут в порядок до 25 декабря, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин."По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится. Она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют именно вот эти простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие от поражающих факторов до 15 миллионов человек", – сказал Полетыкин, выступая на заседании Мособлдумы.Он добавил, что такие укрытия могут защитить людей от ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов.По стандарту, как рассказал начальник подмосковного главка МЧС, в каждом укрытии должны быть свет, розетка, питьевая вода и места для сидения. Находиться в укрытии максимум можно в течение часа. При этом обозначений мест, где расположены укрытия, пока не будет.

https://realty.ria.ru/20221215/mchs-1838801500.html

https://ria.ru/20221215/led-1838956524.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская областная дума