20:41 15.12.2022 (обновлено: 20:51 15.12.2022)
В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент
Newsweek: в критический момент Украина может остаться без военной помощи НАТО
© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В критический момент Киев может остаться без военной помощи от НАТО, написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek.
По ее мнению, призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружений и боеприпасов ВСУ может остаться без ответа.
"Украина умоляет Запад предоставить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, но эта просьба поступает в то время, когда члены Организации Североатлантического договора с трудом пополняют свои собственные арсеналы", — отметила автор.
Фунг добавила, что помощь Киеву сильно истощила запасы стран — членов НАТО, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем оружия и боеприпасов для Украины.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отмечал, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Киева.
После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники Украине на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.