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В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/ukraina-1839008958.html
В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент
В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент - РИА Новости, 15.12.2022
В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент
В критический момент Киев может остаться без военной помощи от НАТО, написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:41
2022-12-15T20:51
в мире
владимир путин
украина
киев
сша
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В критический момент Киев может остаться без военной помощи от НАТО, написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek.По ее мнению, призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружений и боеприпасов ВСУ может остаться без ответа.Фунг добавила, что помощь Киеву сильно истощила запасы стран — членов НАТО, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем оружия и боеприпасов для Украины.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отмечал, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Киева.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники Украине на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221215/patriot-1838919500.html
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в мире, владимир путин, украина, киев, сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Украина, Киев, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
20:41 15.12.2022 (обновлено: 20:51 15.12.2022)
 
В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент

Newsweek: в критический момент Украина может остаться без военной помощи НАТО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В критический момент Киев может остаться без военной помощи от НАТО, написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek.
По ее мнению, призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружений и боеприпасов ВСУ может остаться без ответа.
"Украина умоляет Запад предоставить ей дополнительное вооружение для решающего, по ее мнению, следующего этапа военных действий, но эта просьба поступает в то время, когда члены Организации Североатлантического договора с трудом пополняют свои собственные арсеналы", — отметила автор.
Фунг добавила, что помощь Киеву сильно истощила запасы стран — членов НАТО, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.
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Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем оружия и боеприпасов для Украины.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отмечал, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Киева.
После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники Украине на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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