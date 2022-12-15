https://ria.ru/20221215/ukraina-1839008958.html

В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент

В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент - РИА Новости, 15.12.2022

В США предрекли Украине проблемы в критический для нее момент

В критический момент Киев может остаться без военной помощи от НАТО, написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:41

2022-12-15T20:41

2022-12-15T20:51

в мире

владимир путин

украина

киев

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нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В критический момент Киев может остаться без военной помощи от НАТО, написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek.По ее мнению, призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружений и боеприпасов ВСУ может остаться без ответа.Фунг добавила, что помощь Киеву сильно истощила запасы стран — членов НАТО, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что у США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем оружия и боеприпасов для Украины.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отмечал, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Киева.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники Украине на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221215/patriot-1838919500.html

https://ria.ru/20221215/zelenskiy-1838971501.html

украина

киев

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в мире, владимир путин, украина, киев, сша, нато, вооруженные силы украины