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Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных - РИА Новости, 15.12.2022
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Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных
Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных - РИА Новости, 15.12.2022
Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных
Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения столицы, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:47
2022-12-15T14:47
виталий кличко
киев
агентство по международному развитию сша
сша
в мире
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения столицы, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко."Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы. По программе международной технической помощи USAID "Проект энергетической безопасности" предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его словам, дизельные генераторы переданы для котельных, теплоэлектроцентралей, станций теплоснабжения, а также - для нужд диспетчеризации и связи. С помощью них удастся уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" в случае длительного отсутствия электроснабжения.Ранее Кличко сообщал, что США передало трубы и оборудование стоимостью 1,3 миллиона долларов, что позволило восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 000 жителей Киева.
https://ria.ru/20221209/otopleniya-1837653498.html
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виталий кличко, киев, агентство по международному развитию сша, сша, в мире
Виталий Кличко, Киев, Агентство по международному развитию США, США, В мире
14:47 15.12.2022
 
Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных

Мэр Кличко: Киев получил от США 130 генераторов и спецтехнику для теплоснабжения

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения столицы, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко.
"Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы. По программе международной технической помощи USAID "Проект энергетической безопасности" предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
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По его словам, дизельные генераторы переданы для котельных, теплоэлектроцентралей, станций теплоснабжения, а также - для нужд диспетчеризации и связи. С помощью них удастся уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" в случае длительного отсутствия электроснабжения.
Ранее Кличко сообщал, что США передало трубы и оборудование стоимостью 1,3 миллиона долларов, что позволило восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 000 жителей Киева.
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Виталий КличкоКиевАгентство по международному развитию СШАСШАВ мире
 
 
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