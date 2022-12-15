https://ria.ru/20221215/ukraina-1838901567.html

Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных

Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных - РИА Новости, 15.12.2022

Правительство США передало Киеву генераторы для работы котельных

Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения столицы, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:47

2022-12-15T14:47

2022-12-15T14:47

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения столицы, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко."Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы. По программе международной технической помощи USAID "Проект энергетической безопасности" предоставил КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его словам, дизельные генераторы переданы для котельных, теплоэлектроцентралей, станций теплоснабжения, а также - для нужд диспетчеризации и связи. С помощью них удастся уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" в случае длительного отсутствия электроснабжения.Ранее Кличко сообщал, что США передало трубы и оборудование стоимостью 1,3 миллиона долларов, что позволило восстановить централизованное теплоснабжение для более 20 000 жителей Киева.

https://ria.ru/20221209/otopleniya-1837653498.html

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виталий кличко, киев, агентство по международному развитию сша, сша, в мире