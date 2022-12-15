https://ria.ru/20221215/ukraina-1838871602.html
Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши
Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши - РИА Новости, 15.12.2022
Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши
Ряд стран Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:22
2022-12-15T13:22
2022-12-15T13:23
в мире
матеуш моравецкий
украина
польша
европа
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Ряд стран Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета."Объединение 18 миллиардов (евро) помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций – это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа", - сказал Моравецкий."Мы открыты для разговора на все темы", - добавил он, указав, однако, что имеет место "попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине".
https://ria.ru/20221215/polsha-1838864680.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, европа, евросоюз
В мире, Матеуш Моравецкий, Украина, Польша, Европа, Евросоюз
13:22 15.12.2022 (обновлено: 13:23 15.12.2022)
Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши
Премьер Польши Моравецкий заявил, что некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Ряд стран Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.
"Объединение 18 миллиардов (евро) помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций – это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа", - сказал Моравецкий.
"Мы открыты для разговора на все темы", - добавил он, указав, однако, что имеет место "попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине".