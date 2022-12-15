https://ria.ru/20221215/ukraina-1838871602.html

Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши

Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши - РИА Новости, 15.12.2022

Некоторые страны Евросоюза не хотят помогать Украине, заявил премьер Польши

Ряд стран Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:22

2022-12-15T13:22

2022-12-15T13:23

в мире

матеуш моравецкий

украина

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европа

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Ряд стран Европейского союза не хотят помогать Украине, но пытаются это замаскировать, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе перед заседанием Европейского совета."Объединение 18 миллиардов (евро) помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами как налог от международных корпораций – это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа", - сказал Моравецкий."Мы открыты для разговора на все темы", - добавил он, указав, однако, что имеет место "попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине".

https://ria.ru/20221215/polsha-1838864680.html

украина

польша

европа

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Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, европа, евросоюз