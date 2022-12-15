https://ria.ru/20221215/ukraina-1838849722.html

В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины

В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины - РИА Новости, 15.12.2022

В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины

Из-за повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:38

2022-12-15T12:38

2022-12-15T17:48

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Из-за повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, пишет газета Washington Post. "Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса", — говорится в публикации. Кроме того, по словам журналистов, массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств, а это грозит обвалом национальной валюты. В статье отмечается, что в следующем году экономика Украины может сократиться еще на пять процентов вдобавок к нынешнему 33-процентному падению. "Украине может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц, и политические лидеры на Западе пытаются подготовить граждан к наихудшим сценариям", — заключают авторы. С 10 октября российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По признанию украинских властей, из строя выведена уже почти половина энергетической инфраструктуры — все ТЭС и НЭС, 45 подстанций разного класса, 87 высоковольтных линий электропередачи, в стране не осталось практически ни одного энергообъекта, который не подвергся бы атаке.

https://ria.ru/20221215/sholts-1838802139.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, москва