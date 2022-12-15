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В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины - РИА Новости, 15.12.2022
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В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины
В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины - РИА Новости, 15.12.2022
В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины
Из-за повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:38
2022-12-15T17:48
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Из-за повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, пишет газета Washington Post. "Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса", — говорится в публикации. Кроме того, по словам журналистов, массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств, а это грозит обвалом национальной валюты. В статье отмечается, что в следующем году экономика Украины может сократиться еще на пять процентов вдобавок к нынешнему 33-процентному падению. "Украине может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц, и политические лидеры на Западе пытаются подготовить граждан к наихудшим сценариям", — заключают авторы. С 10 октября российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По признанию украинских властей, из строя выведена уже почти половина энергетической инфраструктуры — все ТЭС и НЭС, 45 подстанций разного класса, 87 высоковольтных линий электропередачи, в стране не осталось практически ни одного энергообъекта, который не подвергся бы атаке.
https://ria.ru/20221215/sholts-1838802139.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, москва
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО, Москва
12:38 15.12.2022 (обновлено: 17:48 15.12.2022)
 
В США заговорили о сценарии Судного дня для Украины

WP: Запад готовится к худшим сценариям на Украине из-за повреждения ее энергосистемы

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Из-за повреждения украинских энергосистем Запад рассматривает худшие варианты развития конфликта, пишет газета Washington Post.
"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса", — говорится в публикации.
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Кроме того, по словам журналистов, массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств, а это грозит обвалом национальной валюты.

В статье отмечается, что в следующем году экономика Украины может сократиться еще на пять процентов вдобавок к нынешнему 33-процентному падению.
"Украине может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц, и политические лидеры на Западе пытаются подготовить граждан к наихудшим сценариям", — заключают авторы.
С 10 октября российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По признанию украинских властей, из строя выведена уже почти половина энергетической инфраструктуры — все ТЭС и НЭС, 45 подстанций разного класса, 87 высоковольтных линий электропередачи, в стране не осталось практически ни одного энергообъекта, который не подвергся бы атаке.
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