https://ria.ru/20221215/ukraina-1838818957.html
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 15.12.2022
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети". РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:44
2022-12-15T11:44
2022-12-15T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
дтэк
украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети".Отмечается, что графики стабилизационных отключений в области на данный момент не действуют.Ранее в энергетической компании ДТЭК сообщили, что экстренные и аварийные отключения электроэнергии продолжают действовать в четверг в Киевской и Одесской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, ДТЭК, Украина
11:44 15.12.2022 (обновлено: 11:47 15.12.2022)
В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Днепропетровской области Украины
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК
"Днепровские электросети".
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании", - говорится в сообщении на сайте энергокомпании.
Отмечается, что графики стабилизационных отключений в области на данный момент не действуют.
Ранее в энергетической компании ДТЭК сообщили, что экстренные и аварийные отключения электроэнергии продолжают действовать в четверг в Киевской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.