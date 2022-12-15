https://ria.ru/20221215/ukraina-1838818957.html

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 15.12.2022

В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети". РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:44

2022-12-15T11:44

2022-12-15T11:47

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии действуют в Днепропетровской области Украины, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети".Отмечается, что графики стабилизационных отключений в области на данный момент не действуют.Ранее в энергетической компании ДТЭК сообщили, что экстренные и аварийные отключения электроэнергии продолжают действовать в четверг в Киевской и Одесской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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украина

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, дтэк, украина