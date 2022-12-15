https://ria.ru/20221215/tursity-1838851579.html
В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов
В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 15.12.2022
В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов
Популярные европейские направления — Греция, Испания и Италия — уже сейчас теряют по одному миллиарду евро из-за резкого сокращения турпотока из России, заявил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:12
2022-12-15T13:12
2022-12-15T13:12
туризм
новости - туризм
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
туристы
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испания
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Популярные европейские направления — Греция, Испания и Италия — уже сейчас теряют по одному миллиарду евро из-за резкого сокращения турпотока из России, заявил РИА Новости вице-президент РСТ Юрий Барзыкин."По одному миллиарду — это данные на конец лета по информации от самих же стран", — подчеркнул Барзыкин, отметив, что значения могут различаться в зависимости от числа туристов и способа подсчета."Например, по Греции траты россиян были 1000-1350 евро, а посещали ее 850 тысяч. Как раз и получается "золотой миллиард", — сказал вице-президент РСТ.При этом, по его словам, турпоток смог частично перераспределиться: порядка 30 процентов — на другие страны, 20 — на внутренние направления.В конце ноября в АТОР сообщали, что российские туроператоры фиксируют падение продаж путевок в Европу на Новый год, их доля не превышает 10 процентов, а спрос снижается в десятки раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, греция, испания, италия, россия, европа
Туризм, Новости - Туризм, Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, туристы, Греция, Испания, Италия, Россия, Европа
В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов
РСТ: Греция, Испания и Италия теряют около трех миллиардов евро из-за отсутствия россиян
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Популярные европейские направления — Греция, Испания и Италия — уже сейчас теряют по одному миллиарду евро из-за резкого сокращения турпотока из России, заявил РИА Новости вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
"По одному миллиарду — это данные на конец лета по информации от самих же стран", — подчеркнул Барзыкин, отметив, что значения могут различаться в зависимости от числа туристов и способа подсчета.
"Например, по Греции траты россиян были 1000-1350 евро, а посещали ее 850 тысяч. Как раз и получается "золотой миллиард", — сказал вице-президент РСТ.
При этом, по его словам, турпоток смог частично перераспределиться: порядка 30 процентов — на другие страны, 20 — на внутренние направления.
В конце ноября в АТОР
сообщали, что российские туроператоры фиксируют падение продаж путевок в Европу
на Новый год, их доля не превышает 10 процентов, а спрос снижается в десятки раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.