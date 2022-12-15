https://ria.ru/20221215/tursity-1838851579.html

В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов

В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 15.12.2022

В РСТ оценили потери европейских стран из-за отсутствия российских туристов

Популярные европейские направления — Греция, Испания и Италия — уже сейчас теряют по одному миллиарду евро из-за резкого сокращения турпотока из России, заявил... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:12

2022-12-15T13:12

2022-12-15T13:12

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Популярные европейские направления — Греция, Испания и Италия — уже сейчас теряют по одному миллиарду евро из-за резкого сокращения турпотока из России, заявил РИА Новости вице-президент РСТ Юрий Барзыкин."По одному миллиарду — это данные на конец лета по информации от самих же стран", — подчеркнул Барзыкин, отметив, что значения могут различаться в зависимости от числа туристов и способа подсчета."Например, по Греции траты россиян были 1000-1350 евро, а посещали ее 850 тысяч. Как раз и получается "золотой миллиард", — сказал вице-президент РСТ.При этом, по его словам, турпоток смог частично перераспределиться: порядка 30 процентов — на другие страны, 20 — на внутренние направления.В конце ноября в АТОР сообщали, что российские туроператоры фиксируют падение продаж путевок в Европу на Новый год, их доля не превышает 10 процентов, а спрос снижается в десятки раз по сравнению с допандемийным 2019 годом.

https://ria.ru/20221208/indoneziya-1837170709.html

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Ольга Кабанова

новости - туризм, юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, греция, испания, италия, россия, европа