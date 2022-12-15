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СМИ: Канада восстановит санкции в отношении турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 15.12.2022
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СМИ: Канада восстановит санкции в отношении турбин для "Северного потока"
СМИ: Канада восстановит санкции в отношении турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 15.12.2022
СМИ: Канада восстановит санкции в отношении турбин для "Северного потока"
Правительство Канады приняло решение восстановить санкции в отношении турбин для "Северных потоков", передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T01:21
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джастин трюдо
канада
германия
украина
генеральная прокуратура рф
евросоюз
северный поток
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Правительство Канады приняло решение восстановить санкции в отношении турбин для "Северных потоков", передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии и вопреки возражениям Украины.Поставки газа по "Северному потоку", одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Через месяц на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.
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джастин трюдо, канада, германия, украина, генеральная прокуратура рф, евросоюз, северный поток, в мире
Джастин Трюдо, Канада, Германия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Евросоюз, Северный поток, В мире
01:21 15.12.2022 (обновлено: 02:27 15.12.2022)
 
СМИ: Канада восстановит санкции в отношении турбин для "Северного потока"

Bloomberg: Трюдо восстановит санкции в отношении турбин для "Северных потоков"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток"
Участок магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Правительство Канады приняло решение восстановить санкции в отношении турбин для "Северных потоков", передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.
Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии и вопреки возражениям Украины.
"Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит освобождение... Решение было доведено до сведения германского и украинского правительств и, как ожидается, будет объявлено Канадой позднее в среду", - говорится в публикации.
Поставки газа по "Северному потоку", одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Через месяц на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" были обнаружены повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 12:50
Украина получит в дар от Канады 50 аварийных световых башен
 
Джастин ТрюдоКанадаГерманияУкраинаГенеральная прокуратура РФЕвросоюзСеверный потокВ мире
 
 
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