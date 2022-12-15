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В Центральноафриканской Республике не осталось французских военных - РИА Новости, 15.12.2022
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В Центральноафриканской Республике не осталось французских военных
В Центральноафриканской Республике не осталось французских военных - РИА Новости, 15.12.2022
В Центральноафриканской Республике не осталось французских военных
Последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну, сообщило в четверг в министерство обороны Франции. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:12
2022-12-15T17:12
в мире
симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики )
париж
банги
россия
оон
франция
цар
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну, сообщило в четверг в министерство обороны Франции."15 декабря последние французские военнослужащие под национальным командованием, находившиеся в Центральноафриканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну", - говорится в коммюнике оборонного ведомства.В минобороны Франции отметили, что эта миссия, в которой было задействовано около 130 французских военных, "больше не имела оперативного обоснования".Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи сообщил РИА Новости, что Центральноафриканская Республика не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента.Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
https://ria.ru/20221203/prigozhin-1836046537.html
https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html
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в мире, симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики ), париж, банги, россия, оон, франция, цар
В мире, Симплис Саранджи (председатель парламента Центральноафриканской Республики ), Париж, Банги, Россия, ООН, Франция, ЦАР
17:12 15.12.2022
 
В Центральноафриканской Республике не осталось французских военных

Минобороны Франции: последние 130 французских военных, находившихся в ЦАР, покинули страну

© AP Photo / Jerome DelayФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну, сообщило в четверг в министерство обороны Франции.
"15 декабря последние французские военнослужащие под национальным командованием, находившиеся в Центральноафриканской Республике в рамках логистической миссии (MISLOG), покинули страну", - говорится в коммюнике оборонного ведомства.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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Пригожин посоветовал CNN изучить отчет о деятельности "Вагнера" в ЦАР
В минобороны Франции отметили, что эта миссия, в которой было задействовано около 130 французских военных, "больше не имела оперативного обоснования".
Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи сообщил РИА Новости, что Центральноафриканская Республика не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента.
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
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В миреСимплис Саранджи (председатель парламента Центральноафриканской Республики )ПарижБангиРоссияООНФранцияЦАР
 
 
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