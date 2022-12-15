https://ria.ru/20221215/trevoga-1838778644.html
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2022
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:15
2022-12-15T09:15
2022-12-15T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.Тревога за последний час объявлена в указанных районах уже второй раз, в первый раз ее отменили спустя полчаса.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях