https://ria.ru/20221215/trevoga-1838778644.html

Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.12.2022

Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:15

2022-12-15T09:15

2022-12-15T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.Тревога за последний час объявлена в указанных районах уже второй раз, в первый раз ее отменили спустя полчаса.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина